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PREDSJEDNIK FRANCUSKE

Makron sumnja u Putinove namjere: "Njemu nije cilj mir, nego da zauzme Ukrajinu"

Ako proces bude odbijen, svi se slažemo da će se sankcije Rusiji morati povećati

Emanuel Makron. Anadolija

Dž. R.

19.8.2025

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je izrazio oprez u vezi sa sastankom Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, koji organizira američki predsjednik Donald Trump.

On smatra da bi to bio korak naprijed, međutim, nije baš uvjeren.

- Mislim li da bi mogao biti konačni? Ostajem vrlo oprezan - rekao je Macron, naglašavajući da posao još nije ni blizu završenom.

- Imamo američkog predsjednika i Ukrajinu koji žele mir... Nisam uvjeren u Putina. Imam najveće sumnje prema želji ruskog predsjednika za mirom. Njegov je krajnji cilj zauzeti što više teritorija, oslabiti Ukrajinu i imati Ukrajinu koja nije održiva sama po sebi ili unutar ruske sfere utjecaja. To je svima prilično očito - rekao je.

Makron dodaje da Tramp vjeruje da može postići dogovor i vjeruje da i Putin želi mir.

- Ali ako proces bude odbijen, svi se slažemo da će se sankcije Rusiji morati povećati i, u svakom slučaju, morali bismo zauzeti stav koji vrši veći pritisak na Rusiju da se vrati za pregovarački stol. To je u biti ono što je danas dogovoreno. Ovo je samo jedan korak. Neću proglasiti pobjedu, ali kada pogledam gdje smo bili prije nekoliko mjeseci i gdje smo sada, vrlo sam zadovoljan postignutim napretkom - objasnio je Makron.

Što se tiče središnjeg pitanja sigurnosnih jamstava nakon mirovnog sporazuma, Makron je naglasio potrebu za "snažnom ukrajinskom vojskom", kao i "uvjerljivim snagama na kopnu, u zraku i na moru koje su saveznici spremni pružiti Ukrajini".

# EMMANUEL MACRON
# RUSIJA
# UKRAJINA
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