Makron sumnja u Putinove namjere: "Njemu nije cilj mir, nego da zauzme Ukrajinu"

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je izrazio oprez u vezi sa sastankom Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, koji organizira američki predsjednik Donald Trump.

On smatra da bi to bio korak naprijed, međutim, nije baš uvjeren.

- Mislim li da bi mogao biti konačni? Ostajem vrlo oprezan - rekao je Macron, naglašavajući da posao još nije ni blizu završenom.

- Imamo američkog predsjednika i Ukrajinu koji žele mir... Nisam uvjeren u Putina. Imam najveće sumnje prema želji ruskog predsjednika za mirom. Njegov je krajnji cilj zauzeti što više teritorija, oslabiti Ukrajinu i imati Ukrajinu koja nije održiva sama po sebi ili unutar ruske sfere utjecaja. To je svima prilično očito - rekao je.

Makron dodaje da Tramp vjeruje da može postići dogovor i vjeruje da i Putin želi mir.

- Ali ako proces bude odbijen, svi se slažemo da će se sankcije Rusiji morati povećati i, u svakom slučaju, morali bismo zauzeti stav koji vrši veći pritisak na Rusiju da se vrati za pregovarački stol. To je u biti ono što je danas dogovoreno. Ovo je samo jedan korak. Neću proglasiti pobjedu, ali kada pogledam gdje smo bili prije nekoliko mjeseci i gdje smo sada, vrlo sam zadovoljan postignutim napretkom - objasnio je Makron.

Što se tiče središnjeg pitanja sigurnosnih jamstava nakon mirovnog sporazuma, Makron je naglasio potrebu za "snažnom ukrajinskom vojskom", kao i "uvjerljivim snagama na kopnu, u zraku i na moru koje su saveznici spremni pružiti Ukrajini".