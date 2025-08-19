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KRENUO S KIPRA

Brod s humanitarnom pomoći za Gazu približava se izraelskoj luci

Natovaren je sa 52 kontejnera koji prevoze prehrambenu pomoć

Dio pomoći donirali UAE. Washington Post

Dž. R.

19.8.2025

Brod natovaren s 1.200 tona zaliha hrane za Pojas Gaze približava se izraelskoj luci Ashdod.

Pod panamskom zastavom, krenuo je sa Kipra, a natovaren je sa 52 kontejnera koji prevoze prehrambenu pomoć poput tjestenine, riže, hrane za bebe i djecu i konzervirane robe.

Izraelski carinici su pregledali pomoć u kiparskoj luci Limassol, odakle je brod isplovio u ponedjeljak.

Oko 700 tona pomoći dolazi s Kipra, a kupljena je novcem koji su Ujedinjeni Arapski Emirati donirali Amalthea fondu, osnovanom prošle godine.

Ostatak pomoći dolazi iz Italije, katoličkog vjerskog reda na Malti i kuvajtske nevladine organizacije Al Salam Association.

Nakon istovara u izraelskoj luci, humanitarni radnici UN-a će organizovati prijevoz pomoći kamionima do skladišta i prehrambenih stanica kojima upravlja World Central Kitchen, neprofitna organizacija koja je distribuirala pomoć u Gazi.

Kipar je prošle godine bio polazna tačka za 22.000 tona pomoći isporučene brodovima direktno u Gazu preko pristaništa kojim upravlja World Central Kitchen i američkog vojnog objekta poznatog kao Zajednički logistički sistem preko obale.

# IZRAEL
# HUMANITARNA POMOĆ
# GAZA
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