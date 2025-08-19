Borba za Nobelovu nagradu za mir: Tramp tvrdi da je zaustavio šest ratova, evo koji su to

Donald Tramp (Trump) je jako ozbiljan u namjeri da osvoji Nobelovu nagradu za mir, a u ponedjeljak je izjavio da je okončao šest ratova dok je promovirao svoju ideju mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije.

Govoreći novinarima u ponedjeljak, Tramp je nekoliko puta ponovio da je "zaustavio šest ratova" te dodao da bi Ukrajina i Rusija mogli biti njegov sedmi takav slučaj.

- Mislio sam da će ovo možda biti i najlakši - rekao je Tramp. U julu je tvrdio da je za vrijeme mandata gasio otprilike jedan rat mjesečno.

Kada je Axios poslao Bijeloj kući popis sukoba na koje su se Tramp i njegovi suradnici pozivali, kako bi potvrdili da se radi upravo o tih "šest", glasnogovornik je potvrdio popis i dodao još jedan.

No, dva od tih sukoba odnose se na njegov prvi mandat, a u jednom od njih (spor između Etiopije i Egipta) nikakav sporazum uopće nije potpisan. Osim toga, mnogi konflikti nisu u potpunosti riješeni, a ratovi u Ukrajini i Gazi i dalje traju uprkos Trampovim obećanjima da će ih završiti.

Ipak, u prvim mjesecima svog drugog mandata Tramp je postigao nekoliko diplomatskih pomaka.

Armenija i Azerbejdžan

U oktobru su lideri Armenije i Azerbajdžana potpisali mirovni sporazum u Bijeloj kući. Dvije zemlje vode sukobe još od kasnih 1980-ih, a posljednji put ratovale su 2023., kada je Azerbejdžan zauzeo Nagorno-Karabah.

Dio analitičara sumnja da će ovaj dogovor osigurati dugoročnu stabilnost, no Tramp je poručio da će dvije zemlje sada "dugo biti prijatelji".

Sporazum predviđa otvaranje velikog saobraćajnog koridora između teritorija, a bit će nazvan "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet".

Iran i Rusija izrazili su nezadovoljstvo sporazumom, a Teheran je upozorio da Vašington pokušava promijeniti geopolitičku ravnotežu u regiji.

Demokratska Republika Kongo i Ruanda

Kongo i Ruanda potpisali su u junu mirovni sporazum u Bijeloj kući, uz posredovanje SAD. Njihov višegodišnji sukob raselio je milione ljudi i izazvao humanitarnu katastrofu.

- Od danas nasilje i razaranja prestaju, a cijela regija započinje novo poglavlje nade, prilike, sklada, prosperiteta i mira - rekao je Tramp prilikom potpisivanja.

No, situacija se brzo zakomplicirala jer su se vojska DR Konga i pobunjenici M23, koje podržava Ruanda, međusobno optužili za kršenje sporazuma.

Izrael i Iran

U junu je izbio 12-dnevni rat između Izraela i Irana, tokom kojeg je Tramp naredio bombardiranje Irana, a zatim posredovao u prekidu vatre.

Kritičari smatraju da je sporno tvrditi kako je postigao mir jer su SAD bile aktivni sudionik sukoba. Bijela kuća ipak ističe da su napadi unazadili iranski nuklearni program i smanjili rizik od šireg rata.

Izrael, međutim, i dalje tvrdi da će ponovno napasti Iran ako Teheran obnovi nuklearni program. Tramp kaže da želi nove pregovore o nuklearnom sporazumu, no zasad nema pomaka.

Indija i Pakistan

Nakon što je indijska vojska u maju izvela napade na ciljeve u Pakistanu, uslijed terorističkog napada u indijskom dijelu Kašmira, Tramp je objavio "potpun i trenutačan prekid vatre".

Tvrdio je da je pritisnuo obje zemlje preko trgovinskih odnosa sa SAD kako bi ih primorao na smirivanje. No Indija, koja odbija bilo kakvo vanjsko posredovanje u sporu oko Kašmira, u više je navrata negirala da je Tramp imao ikakvu ulogu u prekidu vatre. Odnosi između New Delhija i Vašingtona u međuvremenu su se dodatno zakomplicirali.

Kambodža i Tajland

Dvije zemlje dogovorile su bezuvjetno primirje u julu, nakon petodnevnih sukoba na granici u kojima je poginulo više desetaka ljudi, a hiljade su raseljene. Sporazum je potpisan u Maleziji nakon što je Tramp zaprijetio da SAD neće sklapati trgovinske ugovore s nijednom od država.

Primirje je ubrzo stavljeno na kušnju jer su se obje strane međusobno optužile za nove napade. Kina je također pozvala Phnom Penh i Bangkok da riješe spor mirnim putem.

Egipat i Etiopija (prvi mandat)

Egipat i Etiopija već godinama pregovaraju oko Etiopske velike renesansne brane na Nilu. Kairo strahuje da će gradnja ugroziti njegovu opskrbu vodom.

Bijela kuća tvrdi da se Trampovo posredovanje treba računati kao rješavanje sukoba, iako nije bilo rata niti je potpisan mirovni sporazum. Tokom prvog mandata SAD je pokušao posredovati, no pregovori su propali, a Tramp je djelomično obustavio pomoć Etiopiji.

Etiopija je optužila Trampa da potiče rat kada je izjavio da će Egipat "na kraju dignuti branu u zrak". Pregovori o korištenju vode i dalje traju, a Egipat optužuje Etiopiju da nema političke volje za dogovor.

Srbija i Kosovo (prvi mandat)

Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost, ali Srbija je i dalje ne priznaje. Trampova administracija posredovala je 2020. u tzv. Vašingtonskom sporazumu, kratkoročnom ekonomskom dogovoru između Beograda i Prištine.

Sukob, međutim, ostaje neriješen, a NATO posljednjih mjeseci upozorava obje strane da ubrzaju pregovore.

Ukrajinski izazov

Tramp nastavlja inzistirati da bi mogao donijeti mir između Ukrajine i Rusije, uprkos tome što rat traje već 1.271 dan i nakon što je nedavni njegov susret s Vladimirom Putinom na Aljasci završio bez dogovora o prekidu vatre.