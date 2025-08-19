Dok traju pregovori o miru, Rusija nastavlja s napadima na Ukrajinu: Bez struje ostalo više od 1.500 domaćinstava

Rusija je izvršila tokom noći napad na okruge Kremenčuk i Lubni u Poltavskoj oblasti Ukrajine, u kome je oštećena elektroenergetska mreža i više objekata, rekao je guverner Volodimir Kohut koji je u objavi na Telegramu naveo da je došlo do vanrednog nestanka struje u naseljima Poltavske oblasti, i da je trenutno 563 firmi i 1.500 domaćinstava bez struje, prenosi Unian.

- Srećom, u napadu nije bilo žrtava - dodao je Kohut.

U više regiona Ukrajine tokom noći i jutra proglašena je zračna uzbuna zbog prijetnje od ruskih krstarećih raketa i dronova.

Podsjetimo, jučer je u Vašingtonu održan sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a nakon historijskog susreta Trampa sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Glavna tema razgovora bila je situacija u Ukrajini, a nakon bilateralnog sastanka, održan je i sa evropskim čelnicima.