Stiglo pojačanje iz SAD: Sjeverna Makedonija kupila oklopna vozila

Sjeverna Makedonija preuzela je 29 oklopnih taktičkih vozila taktičkih vozila JLTV američke proizvodnje, te sada raspolaže sa ukupno 67 vozila ovog tipa.

Riječ je o jednom od najuspješnijih projekata modernizacije makedonske vojske i njenog prelaska sa istočne na zapadnu, odnosno američku vojnu opremu.

Premijer Hristijan Mickoski poručio je da je sigurnost zemlje prioritet.

– Kao premijer, jedan od mojih glavnih prioriteta uvijek je bila sigurnost zemlje, kao i očuvanje mira i stabilnosti u zemlji. To su osnovni preduslovi za razvoj društva koje će napredovati i ponuditi budućnost svim građanima. Neraskidiva veza s tim ambicijama je, naravno, Makedonska vojska – istakao je Mickoski.

Vozila JLTV poznata su po različitim konfiguracijama i namjenama, od prijevoza trupa, preko logističke podrške i izviđanja, do opremljenih oružnih stanica.

Uz JLTV, makedonska vojska uskoro očekuje i isporuku američkih oklopnih transportera STRYKER, bespilotnih letjelica i druge savremene opreme iz Sjedinjenih Američkih Država.