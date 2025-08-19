Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MODERNIZACIJA

Stiglo pojačanje iz SAD: Sjeverna Makedonija kupila oklopna vozila

Vozila JLTV poznata su po različitim konfiguracijama i namjenama

Foto. Ministarstvo odbrane Sjeverne Makedonije

I. H.

19.8.2025

Sjeverna Makedonija preuzela je 29 oklopnih taktičkih vozila taktičkih vozila JLTV američke proizvodnje, te sada raspolaže sa ukupno 67 vozila ovog tipa. 

Riječ je o jednom od najuspješnijih projekata modernizacije makedonske vojske i njenog prelaska sa istočne na zapadnu, odnosno američku vojnu opremu.

Premijer Hristijan Mickoski poručio je da je sigurnost zemlje prioritet.

– Kao premijer, jedan od mojih glavnih prioriteta uvijek je bila sigurnost zemlje, kao i očuvanje mira i stabilnosti u zemlji. To su osnovni preduslovi za razvoj društva koje će napredovati i ponuditi budućnost svim građanima. Neraskidiva veza s tim ambicijama je, naravno, Makedonska vojska – istakao je Mickoski.

Vozila JLTV poznata su po različitim konfiguracijama i namjenama, od prijevoza trupa, preko logističke podrške i izviđanja, do opremljenih oružnih stanica.

Uz JLTV, makedonska vojska uskoro očekuje i isporuku američkih oklopnih transportera STRYKER, bespilotnih letjelica i druge savremene opreme iz Sjedinjenih Američkih Država.

# VOJSKA
# SJEVERNA MAKEDONIJA
# OKLOPNO VOZILO
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.