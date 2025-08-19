Axios: Tramp zamalo napustio pregovore s Putinom kad je čuo njegove zahtjeve

Donald Tramp (Trump) je bio na korak do prekida pregovora s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom na Aljasci, a razlog je bila Putinova nepopustljivost oko zahtjeva za aneksijom cijele Donjecke oblasti, piše Axios.

Prema navodima portala, Putin je na sastanku na Aljasci postavio maksimalističke zahtjeve vezane za ukrajinske teritorije, posebno Donjecku oblast, gdje Rusija trenutno kontrolira oko 75 posto područja. Putin je insistirao na potpunoj kontroli nad cijelom oblasti i u jednom je trenutku bio toliko odlučan da je Tramp bio spreman napustiti pregovore.

Neimenovani izvor citirao je Trampove riječi upućene Putinu: "Ako je Donjeck ovdje ključan i ako nema popuštanja, jednostavno ne bismo trebali ovo produžavati". Navodno je Putin nakon te izjave odustao od svog zahtjeva.

Axios također napominje kako se američke obavještajne procjene o ruskim vojnim sposobnostima razlikuju. Dok jedna sugerira da bi Putin mogao zauzeti cijelu Donjecku oblast do oktobra, druga predviđa znatno teži i neizvjesniji ishod za ruske snage.

Podsjetimo, Reuters je ranije objavio nacrt ruskih zahtjeva za okončanje rata, koji su uključivali i povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke i Luganske oblasti. U međuvremenu, američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je kako Sjedinjene Države neće vršiti pritisak na Ukrajinu da ustupi svoj teritorij Rusiji kao dio mirovnog sporazuma.

Predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je naglasio da pregovori s Rusijom moraju uzeti u obzir trenutnu liniju ratišta, istaknuvši da Ustav Ukrajine onemogućuje bilo kakvo ustupanje ili razmjenu teritorija.