Prva dama u tišini, ali s utjecajem: Melanija Tramp "upletena u igru" oko Ukrajine

Tokom susreta Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa (Trumpa) u Bijeloj kući došlo do svojevrsnog zaokreta u stavu američkog predsjednika prema istočnoj Evropi i ratu u Ukrajini, ocjena je zamjenika političkog urednika Sky Newsa, Sema Koutsa (Sam Coates).

Lekcija iz prošlosti

- Meni zvuči kao da je Donald Tramp, u svojoj glavi, prihvatio i počeo skicirati do određene razine specifičnosti, američko uključivanje u kontinuiranu zaštitu Ukrajine u slučaju da dođe do mirovnog sporazuma. I čini se da smo napravili veliki korak naprijed po pitanju onoga što je Tramp spreman učiniti danas - naglasio je Kouts.

Podsjetio je i na ranije signale iz Vašingtona kada je izgledalo da je američki interes u Ukrajini sveden isključivo na "sporazum o rijetkim mineralima i izvlačenje rudnog bogatstva“. No, trenutak u kojem je Tramp rekao:

- Nisam siguran da bih to tako opisao, ljudi čekaju u drugoj sobi i htjet će pružiti zaštitu, a mi ćemo im pomoći, Kouts je ocijenio kao indikator zaokreta u razmišljanju Bijele kuće.

Drugi ugao donio je američki dopisnik Sky Newsa Mark Stone, fokusirajući se na promjenu taktike ukrajinskog predsjednika.

- Zelenski je naučio lekciju iz prošlog posjeta kada je bio u Ovalnom uredu. Najbolja politika pred Trampom je reći što je manje moguće. Nemojte odgovarati na pitanje, nemojte zagristi mamac, uđite i izađite što prije i što brže možete, a ovaj put je Zelenski upravo to učinio - istakao je Stone.

U februaru je susret završio fijaskom, obilježen ponižavanjem Zelenskog od strane Trumpa i potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vancea), dok je ukrajinski predsjednik tada nastupio bez odijela, što je ocijenjeno kao nepoštovanje.

Otvorena pitanja

Ovaj put, naprotiv, Vens i ostali ključni savjetnici sjedili su u tišini, bez ijedne riječi.

Stone ukazuje i na diskretan, ali ne i nevažan uticaj prve dame Melanije Tramp, koja je Putinu nedavno preko supruga poslala pismo s pozivom na prekid rata. Simbolično, Zelenski je na ovom susretu Trumpu uručio pismo svoje supruge, adresirano upravo Melaniji.

Ipak, dopisnik upozorava da "i dalje postoji jaz između dvije strane u smislu bilo kakvog mirovnog sporazuma“. Uprkos nešto pomirljivijem tonu i odsustvu otvorenih sukoba, otvorena pitanja ostaju.