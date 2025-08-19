Raste uvoz, stiže zabrana: EU planira prekid s ruskim gasom do 2028.

Dok je Evropska unija još ranije uvela sankcije na uvoz ruske nafte i uglja, prirodni gas je do sada bio izuzet, zbog velike ovisnosti nekih članica o ovom energentu. Gas u EU stiže u obliku ukapljenog prirodnog gasa (LNG), ali i putem gasovoda, uključujući i Turski tok (TurkStream).

Prema podacima evropskog statističkog ureda, u prvoj polovini 2025. godine Unija je uvezla ruski LNG u vrijednosti od 4,48 milijardi eura, što je više nego u istom periodu prošle godine (3,47 milijardi eura). Ukupna vrijednost uvoza LNG-a u EU iznosila je oko 26,9 milijardi eura, od čega je gotovo polovina (13,7 milijardi eura) stigla iz Sjedinjenih Američkih Država, koje su i najveći evropski dobavljač, prenosi Reuters.

Međutim, ruski gas uskoro bi mogao završiti na listi zabranjenih energenata. Evropska komisija pripremila je nacrt plana prema kojem će Unija potpuno obustaviti uvoz ruskog gasa do 2028. godine.

Prema prijedlogu, zabrana novih ugovora stupila bi na snagu 1. januara 2026., dok bi se isporuke po postojećim kratkoročnim ugovorima morale obustaviti od 17. juna 2026. godine. Uvoz na osnovu dugoročnih ugovora bio bi ukinut 1. januara 2028.

Plan još mora odobriti Evropski parlament i države članice, a za usvajanje je potrebna podrška najmanje 15 od 27 članica koje predstavljaju 65 posto stanovništva EU.