Reakcija Kine nakon susreta Trampa i Zelenskog: Dijalog je jedini put do mira

Nakon sastanka predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), Kina je još jednom istakla da rješenje rata u Ukrajini vidi isključivo u političkom dijalogu i pregovorima, prenosi Ukrainska Pravda.

Glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning naglasila je da je stav Pekinga po ovom pitanju "dosljedan i jasan“.

- Kina je uvijek vjerovala da su dijalog i pregovori jedini mogući način za rješavanje ukrajinske krize - izjavila je Mao, koristeći terminologiju kojom Kina opisuje rusku agresiju. Dodala je da će Peking "nastaviti olakšavati mirovne pregovore i političko rješavanje krize“.

Prema pisanju portala Axios, ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku s Trampom 15. augusta izjavio je kako se ne protivi sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, te je upravo Kinu naveo kao jednu od država koje bi mogle pružiti takva jamstva.

Podsjetimo, početkom avgusta Tramp je zaprijetio uvođenjem dodatnih carina državama koje kupuju rusku naftu, uključujući i Kinu.