Politički analitičar Davor Gjenero za “Avaz”: Sve strane imaju interes da dođe do uspostave mira u Ukrajini

Dok se mediji trude da saznaju sve detalje jučerašnjih razgovora u Vašingtonu, na kojem su predsjednici SAD i Ukrajine Donald Tramp (Trump) i Volodimir Zelenski sa zvaničnicima NATO-a, EU i evropskih zemalja tražili put ka miru u Ukrajini, različiti su komentari informacija koje do sada imamo.

Politolog i politički analitičar Davor Gjenero kaže da je nemoguće predvidjeti kako će se razvijati sukob u Ukrajini, ali da je očito da svi relevantni stakeholderi imaju interes da se dođe do uspostave nekog oblika mira.

- Ukrajina je u obrani iscrpila sve svoje ekonomske i demografske potencijale, Europska Unija više nema kapaciteta za podršku i opremanje ukrajinske obrane, Rusija je na rubu ekonomskog kolapsa, kojeg mnogi ekonomisti najavljuju za drugu polovinu ove godine, a nakon napuštanja modela Pax Americana predsjednik Tramp mora pokazati da on i SAD, kojima je na čelu, još uvijek imaju kapacitet zaustavljanja ratova. Zato i naglašeno govori o pet ratova koje je do sada zaustavio. Ruski diktator Putin uvjeren je da je pobijedio predsjednika Trumpa na Aljsci i da je dobio njegovu potporu za nemoguće uvjete koji od Ukrajine, nakon tri godine herojske obrane, traže sramotnu kapitulaciju. Za te uvjete koje je stavio na stol, naravno i on zna da ne mogu biti prihvaćeni, ali računa da je kao prvi koji je postavio uvjete stvorio povoljnu pregovaračku poziciju – kaže Gjenero.

Dodaje da je jasno da povlačenje ukrajinske vojske s područja koja je njihova vojska uspjela odbraniti ne dolazi u obzir, kao ni priznavanje da okupirani prostori Ukrajine pripadnu Rusiji.

- Vjerojatno će se stvoriti neki model podijeljene države i nešto kao teritoriji pod turskom okupacijom na Kipru. Pritom valja očekivati da će ta područja koja ostaju pod ruskom okupacijom trajno ostati razorena i napuštena, a da će Zapad osigurati razvojnu pomoć Ukrajini i da će tu državu izvući iz razvojne i životne blokade u koju ju je gurnuo Putin. To je jedini mogući model europskog i euroatlantskog odgovora, stvaranjem “zemlje izloga”, koji bi Rusiji pokazao što je sama protiv sebe napravila. Taj model, uostalom, na Kipru uspješno funkcionira – ističe Gjenero.