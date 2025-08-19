Vojnopolitički analitičar Hamza Višća za “Avaz”: Do mira će trebati još susreta i pregovora

Sastanak evropskih lidera s predsjednicima SAD i Ukrajine Donaldom Trampom (Trump) i Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući pokazao je koliko su se odnosi SAD i Evrope srozali, da je pravo čudo i da su se desili, smatra vojnopolitički analitičar Hamza Višća. On primjećuje da su evropski lideri govorili Trampovim narativom, ne libeći se upotrijebiti i njegove sintagme o “previše ubijanja”, povratku “raseljene”, a u stvari otete djece iz Ukrajine.

- Od početka drugog mandata Tramp je nastojao da ni EU, niti njene pojedinačne članice, ne isplivaju na scenu globalnih svjetskih odnosa, a pogotovo ne u sferu američkog, odnosno Trampovog interesa. Nadao je se da Moskvu može udaljiti od Pekinga i bez rješavanja pitanja ruske agresije na Ukrajinu, prepuštajući to britansko-francuskoj “koaliciji voljnih”. Istovremeno je kao povod za američko-ruske susrete uzimao tu istu agresiju, razgovarao o odnosima Moskve i Vašingtona, a Ukrajinu pominjao samo kao teritoriju sa interesantnim rudnim i mineralnim bogatstvom, koje bi se moglo iskoristiti. To je išlo na ruku Putinu, da nastavi agresiju, a poveća zahtjeve u bilateralnim odnosima Rusije i SAD. Kako do razmjene ambasadora i povratka osoblja u ambasade SAD i Rusije nije došlo, posegnulo se za uključivanjem Evrope, na mala vrata i na kapaljku, taman toliko da se EU ne osjeti jakom, ali eto kao čimbenikom eventualnog mira u Ukrajini – kazao nam je Višća.

Prioritet ukrajinskog predsjednika, što je i kazao tokom razgovora, jesu sigurnosne garancije za ovu zemlju, dok je s druge strane iskazana spremnost za kupovinu američkog oružja u vrijednosti od 100 milijardi dolara. Višća se nada da je Zelenski tražio više nego što je Ukrajina dobila 1994. godine, kada su joj upravo Rusija i SAD garantirale teritorijalni integritet i suverenitet ako pristane na denuklearizaciju teritorije u korist Rusije.

- Tada je pristala i 20 godina kasnije izgubila Krim. Istinske garancije se kreću od malo vjerovatnog slanja vojnika na teren, stalnih vazdušnih i pomorskih patrola, dostupnosti obavještajnih podataka, do logističke podrške ukrajinskim i “snagama za odvraćanje” koje bi oformile evropske zemlje. Kupovina američkog oružja, koju spominjete, je Trampov profit, jer to plaća Evropa – ističe Višća.

Zaključuje da su zvaničnici evropskih zemalja pristale i na Trampov narativ, samo da odobrovolje Vašington da ostane u Evropi narednu deceniju.

- Decenija je potrebna da EU i ostale evropske zemlje nacionalne oružane snage dovedu na nivo gotovosti potreban za odbranu i odvraćanje. Znatan dio resursa, uprkos mjerama racionalizacije vlastitih kapaciteta namjenske industrije, će se potrošiti na američko oružje, opremu i softvere. Do mira, u koji se neće sumnjati, trebat će još susreta i pregovora – kaže vojnopolitički analitičar Hamza Višća.