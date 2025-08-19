Profesor Maksim Kamenjeckij iz Kijeva za “Avaz”: Međunarodni poredak sada se brani protupješadijskim minama

U Ukrajini nije bilo previše očekivanja od samita na Aljasci, jer Putin nije promijenio svoj stav, kazao je za “Avaz” profesor Maksim Kamenjeckij iz Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Iako takvi detalji nisu bili dostupni javnosti, on smatra da je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) postupio onako kako je i najavio, pa razgovori bez rješenja nisu dugo trajali.

Sve može zaustaviti

- Razgovor je trajao skoro tri sata, ali Putin ne razgovara na engleskom, pa je sa simultanim prijevodom to bilo upola kraće. Sat i nešto su razgovarali, a zatim su se razišli bez konferencije za novinare i ručka. To znači da, ipak, nije ništa dogovoreno – kaže Kamenjeckij.

Nije siguran hoće li ka miru voditi i razgovori u Vašingtonu između predsjednika SAD i Ukrajine Donalda Trampa i Volodomira Zelenskog, te predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (von der Leyen), francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), britanskog premijera Kira Starmera (Keir), italijanske premijerke Đorđe Meloni (Giorgia Meloni), njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea (Rutte) i finskog predsjednika Aleksandera Staba (Alexander Stubb).

- Tramp kaže da predsjednik Zelenski može sve zaustaviti, a to znači da će rat stati kad Ukrajina kapitulira. Zato u Ukrajini nema velikih očekivanja. Situacija je takva da nas tjeraju da mijenjamo naš teritorij za naš teritorij. To nije zamjena teritorija, jer sve se radi unutar međunarodno priznatih ukrajinskih granica i svi gledaju u nas kad ćemo se saglasiti s tim – ističe Kamenjeckij.

Ukrajina na testu

Pojašnjava da se od Ukrajine očekuje priznanje Krima kao dijela Rusije, povlačenje iz dijelova Donjecka i Luhanska koje još drži, dok Rusija obećava “zamrzavanje” linije fronta oko Hersona i Zaporižja, te povlačenje s manjih dijelova teritorija u Sumskoj i Harkivskoj regiji. Kamenjeckij upozorava da je u Ukrajini na testu međunarodni poredak koji se zasniva na principu nepovredivosti granica silom. Rusija je to prekršila okupacijom Krima 2014. godine, a to čini i danas.

- Od Gruzije je oduzela 20 posto, u Moldaviji je inspirirala separatističke pokrete i 20 posto države ne kontrolira vlast ove zemlje, a sada žele i 20 posto Ukrajine. Rusija je “agresor za 20 posto”, a međunarodno pravo nema značaj. Sad više niko i ne spominje UN, to je postala marginalna struktura. Ne postoji mehanizam zaštite međunarodnog prava, pa zemlje istupaju iz sporazuma o zabrani korištenja protupješadijskih mina, jer sadašnji sistem ne štiti zemlje, pa to treba raditi minama – kaže profesor Kamenjeckij.

Ukrajina nema izbora nego nastaviti borbu

Naglašava da Ukrajina nema izbora nego nastaviti borbu, bez obzira da li imala pomoć saveznika.

- Ne znam koliko SAD sada pomažu. U Evropi, jedna zemlja pomaže, druga ne, treća samo zbrinjava izbjeglice, dok četvrta smeta, pošto ima i takvih. Mi u ovim uvjetima moramo živjeti i boriti se. Koliko imamo snage, stvarno ne znam, to treba pitati Zelenskog. Sve ovisi o tome kakve su nam snage raspoložive i od toga će vjerovatno ovisiti ishod susreta u Vašingtonu. Neuspješni potezi na sprečavanju agresora, zemljama poput Kine, Rusije, SAD pred sobom imaju primjer kako se problemi mogu rješavati uz pomoć sile. U lokalnim ratovima širom Planete možemo naći i druge primjere, jer sada ne postoji nikakva kočnica. To je najgora posljedica ovog što radi Rusija tokom zadnjih desetak godina – zaključuje profesor Maksim Kamenjeckij.