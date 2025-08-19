Tramp: Zelenski mora pokazati fleksibilnost u pregovorima o okončanju rata s Rusijom

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je u utorak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da pokaže fleksibilnost u pregovorima o okončanju rata s Rusijom, javlja Anadolu.

U intervjuu za Fox News, nakon razgovora sa Zelenskim i drugim evropskim liderima u Vašingtonu, Tramp je rekao da se nada da će ukrajinski predsjednik učiniti ono što mora i pokazati određenu fleksibilnost u predstojećim razgovorima.

Također se osvrnuo na ruskog predsjednika Vladimira Putina, s kojim je razgovarao nakon sastanka u Bijeloj kući u ponedjeljak.

- Nadam se da će predsjednik Putin biti dobar, a ako ne bude, bit će to teška situacija - rekao je Trump.

On je još jednom isključio mogućnost prijema Ukrajine u NATO, ali je rekao da neke evropske nacije planiraju rasporediti svoju vojsku kao dio sigurnosnih garancija Kijevu.

- Oni neće biti dio NATO-a - rekao je Trump, dodajući da Francuska, Njemačka i Velika Britanija žele imati “čizmu na terenu“.

Ovi komentari uslijedili su nakon sastanka u Bijeloj kući u ponedjeljak između Trampa, Zelenskog, britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsjednika Emanuela Makrona, njemačkog kancelara Fridriha Merca, predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, italijanske premijerke Đorđe Meloni i finskog predsjednika Aleksandera Stuba te generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.

Razgovori su se fokusirali na rješavanje rata između Rusije i Ukrajine i uslijedili su nakon nedavnog samita Trampa s Putinom na Aljasci.

Nakon njegovog naknadnog telefonskog poziva s Putinom, Tramp je najavio planove za bilateralni sastanak između ruskog lidera i Zelenskog, a zatim i za sastanak tri strane kojem bi prisustvovao i on lično.