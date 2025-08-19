Putin poručio Trampu: "Ne trebaš mi, želim nasamo razgovarati sa Zelenskim"

Dan koji je za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog počeo u znaku diplomatske neizvjesnosti, završio je osjećajem olakšanja. Nakon višesatnih razgovora u Vašingtonu, gdje se sastao s predsjednikom Donaldom Trampom i vodećim evropskim liderima, uslijedio je veliki preokret. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute potvrdio je da je postignut „proboj“, jer je Tramp pokazao spremnost da učestvuje u sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, prenosi Politico.

Ovaj potez mogao bi označiti novu fazu ne samo u odnosima Vašingtona i Kijeva, već i u ličnoj saradnji Zelenskog i Trampa, kao i u koordinaciji Amerike s ključnim transatlantskim partnerima. Ipak, detalji još nisu poznati. Zelenski je najavio rješenje u narednih deset dana, dok analitičari upozoravaju da bi ova inicijativa mogla izazvati raskol unutar Trampovog pokreta MAGA.

Na jučerašnjim sastancima istaknuto je da se paralelno radi i na organizaciji susreta Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njemački kancelar Fridrih Merc poručio je da bi se njihov sastanak mogao dogoditi već u narednih nekoliko sedmica.

Tramp je kasnije na društvenim mrežama napisao kako planira prisustvovati trilateralnom sastanku s Putinom i Zelenskim radi okončanja rata. Francuski predsjednik Emanuel Makron poručio je za NBC News: "Optimizam vašeg predsjednika treba shvatiti ozbiljno. Ako on smatra da može postići dogovor, to je sjajna vijest i moramo učiniti sve da se to i ostvari."

Reset odnosa Trampa i Zelenskog

U poređenju s neuspjelim sastankom iz februara, atmosfera u Vašingtonu bila je znatno opuštenija. Tramp je pohvalio izgled Zelenskog, a potpredsjednik Džej-Di Vans nastupio je manje formalno.

- Atmosfera između predsjednika i Zelenskog bila je sjajna. Ono što se desilo na prvom sastanku u Ovalnom uredu sada je iza nas - rekao je jedan visoki zvaničnik administracije, dodavši da su kasniji razgovori bili "zaista produktivni".

Evropski lideri su, prema riječima zvaničnika, došli poslati jasnu poruku: "Mi smo glavni; potpisat ćete sve što kažemo."

Iako su nazvani "pozitivnim, ali zamornim", u Bijeloj kući su sastanak ocijenili uspješnim.

- To je bilo kao okupljanje velike porodice, ali svako od njih ima svoje interese - izjavio je sagovornik.

Putin: "Želim vidjeti Zelenskog nasamo"

Jedan od najzanimljivijih detalja iza zatvorenih vrata tiče se Putinovog stava. Kada ga je Tramp nazvao i ponudio se da prisustvuje sastanku s Zelenskim, ruski predsjednik mu je odgovorio: "Ne moraš doći. Želim ga vidjeti nasamo."

Ipak, Trampov tim je odmah počeo raditi na organizaciji susreta, koji je povjeren Stivu Vitkofu.

Sastanak Putina i Trampa na Aljasci ranije je otvorio prostor za nove pregovore.

- Nakon Aljaske smo osjetili da postoji barem minimalna šansa za razgovor. Putin je pokazao spremnost da razmotri sigurnosna jamstva, a to je ogroman korak - kazao je drugi visoki zvaničnik.

Nesuglasice oko garancija

Iako postoji saglasnost o principima, konkretni detalji američkog učešća u sigurnosnim jamstvima i dalje su nejasni.

- Nismo ni započeli ozbiljnu raspravu, osim što smo potvrdili da ćemo biti uključeni. Ključno pitanje je ko učestvuje i s kojim obimom - rekao je jedan zvaničnik.

Otpor u SAD-u

Na domaćem terenu, međutim, rastu kritike. Stiv Benon, jedan od vodećih ljudi MAGA pokreta, upozorio je u svom podcastu: "Jednostavno ne vidim kako obaveza Sjedinjenih Država da daju garanciju Ukrajini može biti pobjeda za Ameriku."

Dodao je da je ovo prvenstveno evropski problem i da bi Tramp trebao prestati slušati zagovornike američkog angažmana.

U međuvremenu, Tramp je objavio da potpredsjednik Džej-Di Vens, državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof koordiniraju s Rusijom i Ukrajinom.

Prema riječima jednog od zvaničnika, to bi moglo biti i prvo veliko vanjskopolitičko iskušenje koje će oblikovati političku scenu pred predsjedničke izbore 2028. godine.