Izvori: Putin je Zelenskog pozvao na sastanak u Moskvu, ali ga je ukrajinski predsjednik odbio

Prema izvorima bliskim razgovoru američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i ruskog lidera Vladimira Putina, tokom telefonskog poziva Putin je predložio susret s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Moskvi. Kako navodi AFP, Zelenski je taj prijedlog odbio.

Telefonski razgovor uslijedio je nakon niza sastanaka u Bijeloj kući na kojima su učestvovali Tramp, Zelenski i sedam evropskih čelnika. Glavne teme bile su sigurnosna jamstva za Ukrajinu, mogućnost bilateralnog susreta s Putinom, ali i ideja trilateralnog skupa na kojem bi sudjelovao i Tramp.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) rekao je da su "očekivanja sastanka nadmašena", dok je britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) naglasio "jedinstvo saveznika i nastavak saradnje u okviru koalicije voljnih" kada je riječ o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu.

Finski predsjednik Aleksander Stub (Alexander Stubb) poručio je da je "zajednički cilj večeri bio zaustaviti ubijanje". Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) ponovo je istakao ideju uključivanja evropskih snaga u mirovne operacije u Ukrajini.