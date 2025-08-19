Seljak u Kolumbiji iskopao 600 miliona dolara: Novac bi mogao da bude povezan sa Pablom Eskobarom

Kolumbijski farmer iz regije Antiokija naišao je na pravo bogatstvo dok je obrađivao svoje imanje.

Zahrđala metalna burad

Zakopano u zemlji pronašao je više od 600 miliona dolara u gotovini, uredno spakovanih u zahrđalim metalnim buradima.

Kako prenose kolumbijski mediji, novac bi mogao da bude povezan sa preminulim narko-bosom Pablom Eskobarom.

Burad su bila zakopana više od metar ispod zemlje, a u njima stotine svežnjeva američkih dolara, gotovo savršeno očuvanih. Farmer je želio da ostane anoniman iz sigurnosnih razloga.

Kolumbijske vlasti su pokrenule istragu kako bi otkrile tačno porijeklo novca.

Tajna ostava

Prema prvim predpostavkama, novac bi mogao biti dio tajnih Eskobarovih ostava iz osamdesetih i devedesetih godina, kada je kartel sakrivao ogromne količine novca širom zemlje. Mnoge od tih zaliha su zaboravljene, nakon njegove smrti 1993. godine.

Ovo otkriće ponovo je probudilo legendu o „zakopanom blagu Pabla Eskobara“, ali i otvorilo brojna pitanja – da li će farmer dobiti dio pronađenog novca kao nagradu, ili će država sve zaplijeniti.