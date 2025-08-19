Lavrov otkrio detalje razgovora Putina i Trampa: Evropske lidere nazvao djetinjastim

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov iznio je javnosti informacije o telefonskom razgovoru između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, koji je obavljen tokom sastanka Trumpove administracije s evropskim liderima u Bijeloj kući.

On je za kanal Rusija 24 izjavio da su predsjednici potvrdili da se sukob u Ukrajini mora riješiti na način da se kriza više ne ponovi.

Ponovni rat

-Ponavljam da nam samit na Aljasci omogućava da vidimo da je američka administracija iskreno zainteresovana da ovo rješenje ne bude radi pripreme Ukrajine za ponovni rat, kao što je bio slučaj nakon sporazuma iz Minska, već upravo da se ova kriza nikada više ne ponovi, da se osiguraju legitimna prava svih država koje se nalaze u ovom dijelu svijeta i svih naroda koji naseljavaju te države, izjavio je on.

Lavrov je mišljenja da ako Kijev odustane od neutralnosti i nepridruživanju NATO-u, time odredbe nezavisnoti Ukrajine nestaju.

-Rusija nikada nije imala cilj jednostavnog osvajanja teritorija, bilo da se radi o Krimu, Donbasu, Novorusiji, već je nastojala zaštititi Ruse. Ako je Zelenskom toliko stalo do ukrajinskog ustava, onda bismo se trebali sjetiti članova koji nas obavezuju da čuvamo prava Rusa, poručio je.

O sankcijama

Dotakao se i priča evropskih lidera, koje je ocijenio kao "djetinjastim glupostima".

- Priče koje neki predsjednici i premijeri iz Evrope vode o tome da Rusija napada Ukrajinu bez provokacije su sve djetinjaste gluposti, ne mogu pronaći drugu riječ za to - dodao je on.

Lavrov ističe da za razliku od Evrope Moskva cijeni pokušaj američke administracije da riješi problem.

- O pitanju sankcija još nismo razgovarali, a Trampa smo pozvali da posjeti Rusiju. Moskva ne odbija bilo kakav oblik rada na ukrajinskom rješenju - ni bilateralni ni trilateralni - zaključio je.