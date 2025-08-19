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INCIDENT U ZRAKU

Horor let: Putnici Boeinga 757 s Krfa za Dizeldorf gledali vatru na motoru, avion prinudno sletio

Boeing 757 na letu s Krfa za Dizeldorf prevozio 273 putnika, a svjedoci kažu da su u strahu slali oproštajne poruke

Zapalio se motor Boeinga 757. Screenshoot /PlatformaX

A. H. K.

19.8.2025

Avion kompanije Condor Airlines bio je prinuđen sletjeti u Italiji nekoliko trenutaka nakon polijetanja, kada je u jednom od motora izbio plamen. Kako prenosi New York Post, jedan od prestravljenih putnika poslao je oproštajnu poruku svojim voljenima nakon što je vidio vatru kako kulja iz motora.

Boeing 757 s 273 putnika i osam članova posade poletio je u subotu s Krfa prema Dizeldorfu. Problemi su započeli na visini od gotovo 11.000 metara kada je došlo do poremećaja protoka zraka u turbini. Ubrzo nakon 20 sati po lokalnom vremenu prestravljeni putnici na letu DE 3665 primijetili su plamen kako suklja s desne strane aviona.

Portparol njemačke aviokompanije izjavio je za New York Post da je kvar izazvala hemijska reakcija koja se dogodila unutar komore za sagorijevanje. Povrijeđenih nije bilo, ali putnici su prošli kroz, kako piše američki list, “pravu vazdušnu noćnu moru”.

# AVIOKOMPANIJA
# NJEMAČKA
# ITALIJA
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