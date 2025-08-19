Gdje bi se Putin i Zelenski mogli sastati: Iz Moskve stigla prva provokacija

Nakon telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, u javnosti su počela nagađanja o mogućim lokacijama sastanka Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Prema izvorima AFP-a, Putin je tokom razgovora s Trampom predložio Moskvu kao mjesto susreta, što je Zelenski odmah odbio, ocijenivši prijedlog provokacijom.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni predložila je održavanje trilateralnog samita u Rimu, prijedlog koji su podržali Tramp i Zelenski, javlja Sky News. Italijansko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je spremnost za organizaciju, iako diplomatski izvori smatraju da je ova opcija malo vjerovatna.

Francuski predsjednik Emanuel Makron predložio je Ženevu kao domaćina pregovora. Švicarska je, kako navodi Sky News, spremna osigurati imunitet Vladimiru Putinu radi održavanja sastanka.

Reuters navodi da se razmatra i Mađarska, dok Turska ponovno nudi Istanbul, pozivajući se na iskustvo u organizaciji bilateralnih konsultacija.

- Još nema konkretnih odluka, ali prijedlog je i dalje važeći, izrečen je doslovno jučer tokom pregovora između Redžepa Tajipa Erdoana i Volodimira Zelenskog - rekao je neimenovani izvor.

Odluka o konačnoj lokaciji očekuje se u narednim danima, dok se diplomatski pregovori nastavljaju.