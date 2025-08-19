Rubio na čelu američko-ukrajinsko-evropske komisije za sigurnosne garancije

Američki državni sekretar Marko Rubio predvodit će komisiju zajedno s ukrajinskim i evropskim zvaničnicima kako bi razvili sveobuhvatne sigurnosne garancije za Ukrajinu, koje bi mogle uključivati američku zračnu moć, izvijestio je u utorak Axios, prenosi Anadolu.

Ukrajinski i evropski savjetnici za nacionalnu sigurnost priključit će se razgovorima radi oblikovanja sporazuma u narednim danima.

Inicijativa proizilazi iz ponedjeljnih visokorangiranih razgovora u Bijeloj kući, na kojima su učestvovali američki predsjednik Donald Tramp, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ključni evropski lideri, uključujući britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsjednika Emanuela Makrona, njemačkog kancelara Fridriha Merca, predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, italijansku premijerku Đorđu Meloni, finskog predsjednika Aleksandera Stuba i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.

Rubio istovremeno obavlja i funkciju savjetnika za nacionalnu sigurnost SAD-a.

Tokom sastanka s Trampom u američkoj saveznoj državi Aljasci prošle sedmice, ruski predsjednik Vladimir Putin pokazao je spremnost da razmotri koncepte sigurnosnih garancija, naveli su izvori Axiosa. Putin je predložio da Kina bude uključena kao potencijalna garant država.

Dok su Tramp i Zelenski razgovarali o općim okvirima sigurnosnih garancija, izbjegli su ulazak u detalje, rekao je ukrajinski zvaničnik za Axios. Evropski lideri su s Trampom postigli konsenzus o uspostavljanju zaštitnih mehanizama sličnih članu 5 NATO-a, iako je Tramp dao ograničena pojašnjenja o stepenu američkog angažmana, kazao je jedan evropski zvaničnik.

Isključujući mogućnost članstva Ukrajine u NATO-u, Tramp je za Fox News izjavio da neke evropske države planiraju rasporediti svoje vojnike kao dio sigurnosnih garancija Kijevu. Dodao je da Francuska, Njemačka i Velika Britanija "žele imati čizme na terenu", dok bi SAD mogle obezbijediti kapacitete zračne podrške "jer niko nema ono što mi imamo".