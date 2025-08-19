Video / Meloni kolutala očima u Bijeloj kući, čudila se i govoru Merca

Premijerka Italije Đorđa Meloni (Giorgia) privuka je pažnju medija nakon susreta u Bijeloj kući i to zbog izraza lica i emocija koje nije mogla skrivati tokom govora njenih kolega.
Iako je Meloni pristala na to, njen izraz lica je potvrdio ranije navode kako nije pretjerano zainteresovana za razgovore s medijima, a naročito onima iz Italije.
To je potvrdila i u sali za sastanke gdje se obratila američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trumpu) i rekla.
- Nikada ne želim razgovarati s italijanskom štampom. Bolje je ne odgovarati na pitanja – kazala je Trampu.
Meloni nije pretjerano bila oduševljena ni govorom njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedricha Merza). Dok je Merc govorio o tome kako bi Tramp trebao ići u smjeru dogovaranja primirja s Rusima i Putinom, Meloni je "kolutala očima" jasno pokazavši kako se baš i ne slaže sa stavovima njemačkog kancelara.
Uprkos tome što zbog svojih izraza lica često dobija kritike, mnogi smatraju kako ovakvim ponašanjem italijanska premijerka ipak pokazuje određenu dozu prirodnog ponašanja u kojem skrivanje emocija nije preporučljivo.
Zbog njenih izraza lica magazin Politico prošle godine je posvetio o poseban tekst pod nazivom "Koja ste Đorđa Meloni danas?".
Između ostalog, Politico je napisao kako su mnogi svjetski lideri veliki govornici, ali da samo rijetki trenutne osjećaje mogu prenijeti samo pogledom.