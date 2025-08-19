Video / Meloni kolutala očima u Bijeloj kući, čudila se i govoru Merca

Premijerka Italije Đorđa Meloni (Giorgia) privuka je pažnju medija nakon susreta u Bijeloj kući i to zbog izraza lica i emocija koje nije mogla skrivati tokom govora njenih kolega. Iako je Meloni pristala na to, njen izraz lica je potvrdio ranije navode kako nije pretjerano zainteresovana za razgovore s medijima, a naročito onima iz Italije.

To je potvrdila i u sali za sastanke gdje se obratila američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trumpu) i rekla. - Nikada ne želim razgovarati s italijanskom štampom. Bolje je ne odgovarati na pitanja – kazala je Trampu. Meloni nije pretjerano bila oduševljena ni govorom njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedricha Merza). Dok je Merc govorio o tome kako bi Tramp trebao ići u smjeru dogovaranja primirja s Rusima i Putinom, Meloni je "kolutala očima" jasno pokazavši kako se baš i ne slaže sa stavovima njemačkog kancelara.