Portparolka Bijele kuće: "Američke čizme neće biti na terenu u Ukrajini"

Ona je dodatno pojasnila stavove američke administracije o trenutnoj situaciji. Istakla je da je u utorak predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky).

- Razumijem da Bijela kuća radi i da saveznici rade na tome da se ovaj sastanak održi, ali je li Putin obećao sastanak sa Zelenskim, direktan sastanak, u narednim sedmicama - upitao je novinar Levit na što je ona kratko odgovorila da jeste.

Također, istaknula je kako se obje zemlje moraju direktno uključiti u pregovore.

- Predsjednik je uvijek govorio da postoje područja neslaganja u ovom ratu o kojima će ove dvije zemlje morati razgovarati i odlučivati. I zato želi da se ove dvije zemlje uključe u direktnu diplomatiju – rekla je portparolka.

Iako još uvijek nije jasno šta Bijela kuća podrazumijeva pod sigurnosnim garancijama, Levit je potvrdila kako američke kopnene trupe neće biti raspoređene u Ukrajini. Dodala je kako je Tramp definitivno izjavio da američke čizme neće biti na terenu u Ukrajini, ali da svakako mogu pomoći u koordinaciji i možda pružiti druge načine sigurnosnih garancija njihovim evropskim saveznicima.