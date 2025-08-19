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Bijela kuća planira susret Putina i Zelenskog u Budimpešti

Budimpešta se, prema riječima izvora upoznatih s privatnim razgovorima, sve više nameće kao prvi izbor Bijele kuće

Bijela kuća planira susret Putina i Zelenskog u Budimpešti. AP

M. Až.

19.8.2025

Bijela kuća razmatra organizaciju trilateralnog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Budimpešti, tvrde zvaničnik Trampove administracije i osoba bliska administraciji, objavio je ekskluzivno Politico.

Američka Tajna služba već priprema teren za potencijalni samit u Mađarskoj, kojom upravlja premijer Viktor Orban, dugogodišnji saveznik Trampa još od njegovog prvog mandata.

Glasnogovornica Bijele kuće nije željela komentarisati ove navode, niti je iznosila detalje o mogućem sastanku na današnjem brifingu.

Putin htio Moskvu, Makron Ženevu

Iako Tajna služba razmatra više lokacija i konačna odluka o mjestu sastanka još nije donesena, Budimpešta se, prema riječima izvora upoznatih s privatnim razgovorima, sve više nameće kao prvi izbor Bijele kuće.

Putin je, navodno, Trampu poručio da preferira Moskvu, dok se francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) založio za Ženevu kao idealnu lokaciju. Kako ne bi ostala po strani, švicarska ministrica vanjskih poslova ponudila je Putinu "imunitet" od postojećeg naloga za hapšenje zbog ratnih zločina, ukoliko Švicarska – poznata po neutralnosti – bude domaćin pregovora.

Težak izbor za Ukrajinu

Mađarska bi, ipak, bila osjetljiva opcija za Ukrajinu zbog historije Budimpeštanskog memoranduma iz 1994. godine.

Tim sporazumom Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusija garantovale su ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet u zamjenu za to da Kijev odustane od nuklearnog arsenala. Međutim, ruski napad na Ukrajinu 2014. i invazija 2022. godine poništili su garancije tog dokumenta.

# BUDIMPEŠTA
# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
# BIJELA KUČA
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