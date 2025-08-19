Izrael sprema okupaciju Gaze: U planu mobilizacija 60.000 rezervista

Izraelski vojni i politički vrh u narednim danima trebao bi donijeti odluku o zvaničnom početku okupacije grada Gaza u Pojasu Gaze.

Prema sigurnosnim izvorima, oko 60.000 rezervista trebalo bi sutra dobiti naredbe za mobilizaciju koje će izdati izraelska vojska, ukoliko taj potez odobri ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz).

Naređenja nisu hitna, a vojnici će imati najmanje dvije sedmice prije nego što se budu morali javiti na dužnost. Broj pozvanih rezervista dolazi uz desetine hiljada onih koji već služe u rezervi.

Ne očekuje se da će svi mobilisani učestvovati u operaciji zauzimanja Gaze, jer će dio njih biti raspoređen kao zamjena postojećim trupama na drugim frontovima.

Ranije tokom dana, ministar odbrane Izrael Kac sastao se s načelnikom generalštaba izraelske vojske, general-pukovnikom Ejalom Zamirem (Eyal Zamir), drugim visokim oficirima i predstavnicima Šin Beta kako bi razmatrali i odobrili planove za predstojeću operaciju.