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KOSTJANTINIVKA

U ruskom napadu pogođena stambena zgrada na istoku Ukrajine

Od posljedica napada stambena zgrada u Kostjantinivki je značajno oštećena, dok nema informacija o žrtvama

Kostjantinivka: U ruskom napadu pogođena stambena zgrada. Platforma X

Anadolija

19.8.2025

Radnici hitnih službi intervenirali su u utorak nakon što je u ruskom zračnom napadu pogođena stambena zgrada u Kostjantinivki, na istoku Ukrajine, javlja Anadolu.

Od posljedica napada stambena zgrada je značajno oštećena, dok nema informacija o žrtvama.

Rusija je 24. februara 2022. započela svoju "specijalnu vojnu operaciju", tvrdeći da je njen cilj zaštita stanovništva u istočnim regijama Ukrajine.

Od tada, milioni ljudi su raseljeni, hiljade su ostale bez domova, a stotine medicinskih i obrazovnih ustanova su uništene.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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