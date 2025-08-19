U ruskom napadu pogođena stambena zgrada na istoku Ukrajine

Radnici hitnih službi intervenirali su u utorak nakon što je u ruskom zračnom napadu pogođena stambena zgrada u Kostjantinivki, na istoku Ukrajine, javlja Anadolu.

Od posljedica napada stambena zgrada je značajno oštećena, dok nema informacija o žrtvama.

Rusija je 24. februara 2022. započela svoju "specijalnu vojnu operaciju", tvrdeći da je njen cilj zaštita stanovništva u istočnim regijama Ukrajine.

Od tada, milioni ljudi su raseljeni, hiljade su ostale bez domova, a stotine medicinskih i obrazovnih ustanova su uništene.