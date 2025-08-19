Zastupnica u Kongresu: Kada smo postali Amerika koja odbija povrijeđenu djecu, a pušta osumnjičene pedofile?

Zastupnica u Predstavničkom domu Kongresa SAD-a Medžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene) reagovala je na činjenicu da je visoki zvaničnik Vlade Izraela, osumnjičen za seksualno zlostavljanje djece, uhapšen pa ekspresno pušten na slobodu u Las Vegasu.

Ona je to stavila u kontekst još jedne nedavne odluke vlasti u SAD-u, kada je prekinut proces izdavanja viza djeci iz Gaze koja su dolazila na liječenje u Ameriku.

Odluke State Departmenta

- Dvije nedavne odluke koje je donio State Department - obje se tiču djece. Mi trebamo biti Amerika koja dopušta djeci iz ratom razorene zemlje da dođu ovdje na operacije koje spašavaju život i Amerika koja nikada ne pušta stranog seksualnog predatora djece kojeg su uhapsili naši pripadnici organa reda. U ovom slučaju ta djeca iz ratom razorene zemlje dolaze iz Gaze, a taj strani seksualni predator djece dolazi iz Izraela i radi direktno za Netanjahua (Netanyahua) - napisala je.

Uz to, dodala je, da će sigurno biti prozvana za "antisemitizam" zbog izdvajanja ovog slučaja.

- Bi li bilo antisemitizam privesti Netanyahuovog direktora za cyber sektor nazad i procesuirati ovog ološa u punom obimu zakona, a u isto vrijeme dopustiti palestinskoj djeci, kojoj su udovi i tijela razneseni, da dobiju operacije u Americi – navela je.

Pojasnila je da i dalje ne smatra da Amerika treba primiti izbjeglice ili migrante, već da "Amerika ne treba biti toliko hladnog srca da odbija nedužnoj djeci privatno finansirane operacije, nakon kojih bi se oni vratili kući kada se oporave."

Potčinjenost Izraelu

- Zar ne bismo to dopustili izraelskoj djeci da su ona ta kojoj su potrebne operacije? Ili djeci iz ratom razorene bilo koje druge zemlje? A najzabrinjavajuće pitanje je - kada i kako je Amerika postala toliko potčinjena Izraelu da odmah pušta seksualnog prijestupnika nakon hapšenja, u slučaju koji je bio 100 posto dokazan sa dokazima, i dopušta mu da se vrati kući u Izrael – poručila je ona.

Na kraju je navela da se pita da li vlasti u SAD-u uradili isto da je prijestupnik došao iz Kine ili Meksika, te da "Bog ne pravi razliku u svojoj ljubavi prema djeci."

- Zašto bismo mi - napisala je na kraju svoje objave na X-u.