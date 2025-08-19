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AUTOBUS PUN MIGRANATA

Saobraćajna nesreća u Afganistanu: Više od 70 poginulih, među njima 17 djece

Zbog prevelike brzine i nepažnje, autobus je sletio s glavnog puta i sudario se s kamionom u provinciji Herat, saopćila je policija

Stravična nesreća u Afganistanu. Anadolija

M. Až.

19.8.2025

Najmanje 71 osoba je poginula u provinciji Herat na zapadu Afganistana u sudaru kamiona i autobusa punog migranata.

- Zbog prevelike brzine i nepažnje, autobus je sletio s glavnog puta i sudario se s kamionom u provinciji Herat - saopćila je policija.

Autobus je prevozio Afganistance koji su nedavno vraćeni iz Irana u glavni grad Kabul, izjavio je pokrajinski zvaničnik za AFP.

Policija iz okruga Guzara navela je da je u nesreći učestvovao i motocikl.

Među poginulima je 17 djece, dok ukupno žrtava iznosi 71 osobu.

# AFGANISTAN
# NESREĆA
# HERAT
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