Saobraćajna nesreća u Afganistanu: Više od 70 poginulih, među njima 17 djece

Najmanje 71 osoba je poginula u provinciji Herat na zapadu Afganistana u sudaru kamiona i autobusa punog migranata.
- Zbog prevelike brzine i nepažnje, autobus je sletio s glavnog puta i sudario se s kamionom u provinciji Herat - saopćila je policija.
Autobus je prevozio Afganistance koji su nedavno vraćeni iz Irana u glavni grad Kabul, izjavio je pokrajinski zvaničnik za AFP.
Policija iz okruga Guzara navela je da je u nesreći učestvovao i motocikl.
Među poginulima je 17 djece, dok ukupno žrtava iznosi 71 osobu.