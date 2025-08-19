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ODLUKA IZAZVALA BIJES

Paradoks izraelske politike: Svakodnevno napadaju Gazu, a sada za pomoć izdvajaju 473 miliona dolara

Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u utorak uvečer odobrila je povećanje državnog budžeta za 2025. godinu

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

19.8.2025

Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u utorak uvečer odobrila je povećanje državnog budžeta za 2025. godinu za 31 milijardu šekela, od čega će 1,6 milijardi šekela, odnosno 473 miliona dolara, biti namijenjeno humanitarnoj pomoći za Gazu.

Ova odluka izazvala je bijes kod dijela Netanjahuovog kabineta, ali i opozicije, uključujući predsjednika Jisrael Bejtenua Avigdora Libermana, koji je vladu optužio da "plaća porez Hamasu". Dodatna sredstva i dalje zahtijevaju odobrenje Kneseta.

Povećanje budžeta primarno se odnosi na odbranu, dok će ostala ministarstva biti pogođena smanjenjem od 3,35 posto, koje bi trebalo stupiti na snagu početkom sljedeće godine. Prema izvještajima portala Ynet, ministarstva s većim budžetom će najviše osjetiti rezove, a Ministarstvo za nacionalnu bezbjednost suočit će se s najvećim smanjenjem.

Ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben Gvir i ministar obrazovanja Joav Kiš u utorak su u zajedničkom saopćenju naglasili da će se protiviti prijedlogu budžeta ukoliko ne osigura finansiranje sigurnosti u školama u narednoj školskoj godini.

Tokom sjednice vlade, Kiš se požalio da dok je pomoć Gazi povećana, njegovo ministarstvo nije dobilo tražena sredstva za studente.

- Više volite djecu Gaze nego djecu Izraela. Smotrič je "mali čovjek sa velikim egom", rekao je, prema transkriptu koji je procurio u hebrejske medije.

Gvir je također kritikovao Netanjahua, nazivajući ga "odgovornim" za ovu "sramotu", prema istim transkriptima.

Odgovarajući na kritike, Netanjahu je naglasio da "novac ne ide Hamasu, već centrima za pomoć i stanovnicima Gaze".

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# GAZA
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