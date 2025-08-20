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GENERALNI SEKRETAR NATO-A

Rute najavio naredni samit NATO-a: Bit će održan u Ankari, poznat i datum

Turska je snažan saveznik NATO-a više od 70 godina, poručio je Rute

Rute: Otkrio datume samita. Anadolija

A. O.

20.8.2025

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) saopćio je da će samit tog saveza biti održan 7. i 8. jula iduće godine u Ankari, glavnom gradu Turske.

- Želim da zahvalim Turskoj za domaćinstvu ovog važnog sastanka. Turska je snažan saveznik NATO-a više od 70 godina i daje neprocjenjiv doprinos našoj zajedničkoj sigurnosti - objavio je Rute na web stranici Alijanse.

Dodao je kako će lideri na sljedećem sastanku nastaviti da jačaju Sjevernoatlantski savez i da će on biti još jači, pravedniji, vojno sposobniji i spremniji da odgovori na ključne izazove za zajedničku sigurnost članica.

Inače, ovo je drugi put da će Turska biti domaćin samita NATO saveza, nakon Istanbula 2004. godine.

Samiti Alijanse okupljaju lidere savezničkih zemalja da bi donosili odluke o važnim pitanjima sa kojima se suočava ova organizacija.

# NATO
# MARK RUTTE
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