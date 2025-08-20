Sirijski i izraelski zvaničnici razgovarali o smanjenju tenzija

Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Šaibani sastao se u utorak u Parizu s izraelskom delegacijom kako bi razgovarali o mjerama smanjenja tenzija i stabilnosti u južnoj Siriji, saopćila je državna novinska agencija SANA, prenosi Anadolu.

Razgovori su se fokusirali na smanjenje napetosti, neuplitanje u unutrašnje poslove Sirije, podršku stabilnosti u cijelom regionu, praćenje prekida vatre u provinciji Suvejda te reaktivaciju Sporazuma o razdruživanju iz 1974. između Izraela i Sirije, navodi se u izvještaju.

Sastanci su održani pod američkom medijacijom, u okviru šire diplomatske inicijative za jačanje sigurnosti u Siriji te očuvanje jedinstva i teritorijalnog integriteta zemlje, dodaje agencija.

Šaibani se 12. augusta u Amanu, u Jordanu, sastao sa jordanskim ministrom vanjskih poslova Ajmanom Safadijem i američkim specijalnim izaslanikom za Siriju Tomom Barakom.

Na sastanku je razgovarano o načinima poboljšanja koordinacije između tri strane, pri čemu je postignut dogovor o formiranju zajedničke sirijsko-jordansko-američke radne grupe koja će podržati napore sirijske vlade u jačanju prekida vatre u Suwajdi i pronalaženju sveobuhvatnog rješenja krize.