Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SASTANAK U PARIZU

Sirijski i izraelski zvaničnici razgovarali o smanjenju tenzija

Fokus razgovora bio je na praćenju prekida vatre u Suvejdi i oživljavanju Sporazuma o razdruživanju iz 1974.

Al-Šaibani: Sastao se s izraelskim zvaničnicima. SANA

Anadolija

20.8.2025

Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Šaibani sastao se u utorak u Parizu s izraelskom delegacijom kako bi razgovarali o mjerama smanjenja tenzija i stabilnosti u južnoj Siriji, saopćila je državna novinska agencija SANA, prenosi Anadolu.

Razgovori su se fokusirali na smanjenje napetosti, neuplitanje u unutrašnje poslove Sirije, podršku stabilnosti u cijelom regionu, praćenje prekida vatre u provinciji Suvejda te reaktivaciju Sporazuma o razdruživanju iz 1974. između Izraela i Sirije, navodi se u izvještaju.

Sastanci su održani pod američkom medijacijom, u okviru šire diplomatske inicijative za jačanje sigurnosti u Siriji te očuvanje jedinstva i teritorijalnog integriteta zemlje, dodaje agencija.

Šaibani se 12. augusta u Amanu, u Jordanu, sastao sa jordanskim ministrom vanjskih poslova Ajmanom Safadijem i američkim specijalnim izaslanikom za Siriju Tomom Barakom.

Na sastanku je razgovarano o načinima poboljšanja koordinacije između tri strane, pri čemu je postignut dogovor o formiranju zajedničke sirijsko-jordansko-američke radne grupe koja će podržati napore sirijske vlade u jačanju prekida vatre u Suwajdi i pronalaženju sveobuhvatnog rješenja krize.

# SIRIJA
# IZRAEL
# ASAD AL-SHAIBANI
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.