Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U NAREDNIH 36 SATI

SAD raspoređuje ratne brodove oko ove zemlje

Američki zvaničnik je za Reuters izjavio da će u tim operacijama ukupno biti uključeno oko 4000 mornara i marinaca

Tri razarača stići će uz obalu Venecuele. Platforma X

M. Až.

20.8.2025

Tri američka razarača naoružana raketnim sustavom Aegis bit će raspoređena uz obalu Venezuele u narednih 36 sati, radi borbe protiv prijetnji latinoameričkih narkokartela, saznaje Reuters od izvora upoznatih s tim pitanjem.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp namjeravao je koristiti vojsku kako bi se obračunao s latinoameričkim narkobandama koje su označene kao globalne terorističke organizacije.

Prema informacijama, u pitanju su brodovi USS Gravely, USS Jason Dunham i USS Sampson.

Značajno vojno angažiranje u karipskoj regiji

Američki zvaničnik je za Reuters izjavio da će u tim operacijama ukupno biti uključeno oko 4000 mornara i marinaca.

On je dodao da će dodatna vojna sredstva u široj regiji uključivati nekoliko špijunskih zrakoplova P-8, ratne brodove, ali i najmanje jednu jurišnu podmornicu.

- Plan je da djelujemo u međunarodnom zračnom prostoru i međunarodnim vodama. Ovaj proces može trajati nekoliko mjeseci - kazao je zvaničnik, koji je želio ostati anoniman.

Obračun s narkokartelima

Pomorska sredstva mogu se koristiti ne samo za izviđanje i nadzor, već i kao odskočna daska za ciljane napade ako se donese takva odluka, pojasnio je dužnosnik.

Tramp je borbu protiv narkokartela postavio kao jedan od glavnih ciljeva svoje administracije, u okviru šire strategije ograničavanja migracija i osiguravanja južne granice SAD-a.

U proteklim mjesecima, američka vojska je već rasporedila najmanje dva ratna broda radi podrške sigurnosti granica i suzbijanja trgovine drogom. Također je pojačan zračni nadzor meksičkih narkokartela kako bi se prikupili obavještajni podaci i utvrdili najbolji načini suzbijanja njihovih aktivnosti.

# VENECUELA
# AMERIČKA MORNARICA
# SAD
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.