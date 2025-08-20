SAD raspoređuje ratne brodove oko ove zemlje

Tri američka razarača naoružana raketnim sustavom Aegis bit će raspoređena uz obalu Venezuele u narednih 36 sati, radi borbe protiv prijetnji latinoameričkih narkokartela, saznaje Reuters od izvora upoznatih s tim pitanjem.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp namjeravao je koristiti vojsku kako bi se obračunao s latinoameričkim narkobandama koje su označene kao globalne terorističke organizacije.

Prema informacijama, u pitanju su brodovi USS Gravely, USS Jason Dunham i USS Sampson.

Značajno vojno angažiranje u karipskoj regiji

Američki zvaničnik je za Reuters izjavio da će u tim operacijama ukupno biti uključeno oko 4000 mornara i marinaca.