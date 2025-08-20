SAD raspoređuje ratne brodove oko ove zemlje

Tri američka razarača naoružana raketnim sustavom Aegis bit će raspoređena uz obalu Venezuele u narednih 36 sati, radi borbe protiv prijetnji latinoameričkih narkokartela, saznaje Reuters od izvora upoznatih s tim pitanjem.
Predsjednik SAD-a Donald Tramp namjeravao je koristiti vojsku kako bi se obračunao s latinoameričkim narkobandama koje su označene kao globalne terorističke organizacije.
Prema informacijama, u pitanju su brodovi USS Gravely, USS Jason Dunham i USS Sampson.
Značajno vojno angažiranje u karipskoj regiji
Američki zvaničnik je za Reuters izjavio da će u tim operacijama ukupno biti uključeno oko 4000 mornara i marinaca.
On je dodao da će dodatna vojna sredstva u široj regiji uključivati nekoliko špijunskih zrakoplova P-8, ratne brodove, ali i najmanje jednu jurišnu podmornicu.
- Plan je da djelujemo u međunarodnom zračnom prostoru i međunarodnim vodama. Ovaj proces može trajati nekoliko mjeseci - kazao je zvaničnik, koji je želio ostati anoniman.
Obračun s narkokartelima
Pomorska sredstva mogu se koristiti ne samo za izviđanje i nadzor, već i kao odskočna daska za ciljane napade ako se donese takva odluka, pojasnio je dužnosnik.
Tramp je borbu protiv narkokartela postavio kao jedan od glavnih ciljeva svoje administracije, u okviru šire strategije ograničavanja migracija i osiguravanja južne granice SAD-a.
U proteklim mjesecima, američka vojska je već rasporedila najmanje dva ratna broda radi podrške sigurnosti granica i suzbijanja trgovine drogom. Također je pojačan zračni nadzor meksičkih narkokartela kako bi se prikupili obavještajni podaci i utvrdili najbolji načini suzbijanja njihovih aktivnosti.