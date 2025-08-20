BBC otkriva nepoznate detalje sastanka u Bijeloj kući: Šta je Tramp pokazivao Zelenskom na karti

Rusija danas drži pod okupacijom petinu ukrajinskog teritorija – i upravo je zato u Ovalnom uredu osvanula velika karta, s crvenom bojom označenim područjima, kao jasna poruka u razgovorima Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog, piše BBC.

„Pretpostavljam da ste svi vidjeli kartu“, rekao je Trump za Fox News u utorak. „Ogroman komad teritorija je zauzet", rekao je američki predsjednik.

Poruka Bijele kuće Kijevu bila je nedvosmislena: taj je prostor izgubljen, i vrijeme je da se počne razmišljati o teritorijalnom kompromisu s Vladimirom Putinom – ili, kako neki to zovu, o „trgovini teritorijem“, zaključuje britanski medij.

Tim ukrajinskog predsjednika na sastanak je donio i vlastitu kartu Ukrajine i okupiranih područja. Ukrajinski predsjednik kasnije je rekao da je s Trampom „polemizirao upravo oko onoga šta se na toj karti vidi“ – oko pitanja ko šta kontrolira, „ne u pričama, nego u stvarnosti“.

Pogrešni dojmovi

Iako je smatrao da je uspio ispraviti barem dio pogrešnih dojmova, Trampovo je stajalište već sljedećeg dana ostalo isto.

„Sasvim je jasno“, rekao je američki predsjednik, „da je ruska sila daleko nadmoćnija, i znate, oni ne staju.“

Na pitanje kakva je atmosfera bila među europskim čelnicima kad se govorilo o „trgovini teritorijem“, Trump je odgovorio: „Sada pričaju o Donbasu, ali Donbas je trenutno… 79 posto u vlasništvu i pod kontrolom Rusije.“ Prije rata 2014., ta bogata rudarska regija činila je oko 16 posto ukrajinskog BDP-a.

Prema tvrdnjama iz Moskve, Putin je Trampu poručio da želi cijeli Donbas kao dio šireg mirovnog sporazuma.

To bi Kremlju uštedjelo puno krvi i novca. Zelenski je, međutim, kazao da se sporio i oko brojki na karti Bijele kuće: ona je prikazivala rusku kontrolu nad 99% Luganjska i 76% Donjecka u Donbasu; 73% Zaporožja i Hersona na jugoistoku; 4% Harkova na sjeveroistoku; te 1% Sumija i Mikolajeva.

Slične brojke

Analize američkog Instituta za proučavanje rata pružaju slične brojke kao što su i one Bijele kuće, a razlike se uglavnom svode na različite metodologije – je li riječ o potpunoj okupaciji ili samo o ograničenoj prisutnosti, odnosno ruskim teritorijalnim pretenzijama.

Tako i tvrdnja da je „1% regije pod ruskom kontrolom“ često znači tek povremenu prisutnost – primjera radi u Mikolajevu na jugu – ili regije Sumi na sjeveru, odakle su Rusi već protjerani.

No, koliko god brojke bile različite, Kramatorsk i Slovjansk u Donjeckoj oblasti i dalje su puni ljudi. Lokalni dužnosnici tvrde da u ukrajinski kontroliranom dijelu Donjecka živi oko 242.000 ljudi, i nijedan ukrajinski predsjednik ne bi pristao predati taj teritorij Moskvi. ISW procjenjuje da bi rusko osvajanje cijele regije Donjeck „vrlo vjerovatno potrajalo više godina, uz teške ratne kampanje."

Zelenski je Trampu pokazao još jednu kartu: „U posljednjih 1000 dana, Rusija je uspjela zauzeti manje od 1% ukrajinskog teritorija.“

Ukrajinska kartografska grupa DeepStateUA preračunala je to na 5.842 kvadratna kilometra od novembra 2022. Istina je da je Rusija u početnim mjesecima invazije postigla operativne uspjehe, ali velik dio tog prostora kasnije je oslobođen.

Ipak, posljednja dva do tri mjeseca donijela su nove ruske prodore, osobito na istoku, oko Kupjanska u Harkovskoj i Kremine u Luganjskoj oblasti. „Svjedočimo mnogim požarima, a Ukrajinci ih jednostavno ne uspijevaju ugasiti“, rekao je za BBC analitičar Konrad Muzyka iz Rochan Consultinga.

Razlika u perspektivi

On upozorava na hronični nedostatak ljudstva duž ogromnom ratišta, ali i na sve masovniju upotrebu ruskih dronova protiv vojnika, tehnike i posebno artiljerije.

Vratiti natrag

U međuvremenu, Rusija uspijeva mjesečno mobilizirati 30 do 35.000 ljudi, i uprkos ogromnim gubicima na terenu, uspjela je stvoriti značajne rezerve. No, napominje BBC, brzi prodori zasad su rezervirani samo za istok zemlje.

Pokušaj da se 10–15 kilometara uđe u ukrajinski prostor kod Dobropilje prošle je sedmice zaustavila ukrajinska vojska. A iako Moskva drži pojedine džepove u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, Kijev i dalje kontrolira oko 6.600 km² Donbasa.

Putin je već proglasio aneksiju četiriju regija, uz Krim, iako mnoge od tih teritorija nema pod kontrolom.

Britanska vojna obavještajna služba procijenila je nedavno da bi Rusiji, prema aktuelnom tempu osvajanja, trebalo još 4,4 godine samo za zauzimanje četiriju regija: Luganjska, Donjecka, Zaporožja i Hersona.

I upravo tu se krije razlika u perspektivi Trampa i Zelenskog – u mapama koje opisuju ratište dugo 1.200 kilometara.

- Hvala vam na karti, bila je sjajna - rekao je Zelenski Trampu, uprkos svim razlikama, navodi BBC, „no, ja samo razmišljam – kako da je u potpunosti vratim natrag.“