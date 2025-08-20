Bloomberg, pozivajući se na izvore, izvještava da je oko desetak država spremno poslati svoje trupe u Ukrajinu kako bi pružile određene sigurnosne garancije. Međutim, agencija ne navodi o kojim se zemljama tačno radi. Kao prvi korak tih garancija planira se obuka ukrajinskog vojnog osoblja.

Prema dostupnim informacijama, evropski dužnosnici su u utorak raspravljali o mogućnosti slanja britanskih i francuskih vojnika u Ukrajinu. Tema razgovora bila je i broj pripadnika koji bi bili poslani, kao i mjesta njihovog razmještaja. Naglašeno je da bi te „multinacionalne snage“, u najvećem broju sastavljene od evropskih trupa, bile stacionirane u Ukrajini, ali na lokacijama udaljenim od same linije fronta.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je istog dana da Francuska, Njemačka i Velika Britanija pokazuju interes za stacioniranje svojih trupa u Ukrajini, ali je dodao da tokom njegovog mandata u toj zemlji neće biti američkih vojnika.

Britanski premijer Kir Starmer ranije je naglasio da je formirana „koalicija voljnih“ koja je spremna sprovesti plan o raspoređivanju trupa u Ukrajinu u slučaju da se postigne primirje. S druge strane, prema pisanju lista Times, London je odlučio smanjiti obim svojih prvobitnih planova o slanju „mirovnjaka“.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov jasno je poručio da Moskva ne vidi nikakav prostor za kompromis kada je riječ o razmještanju stranih mirovnih snaga u Ukrajini. Upozorio je da bi u tom slučaju zapadne zemlje izbjegle istinski dogovor o mirnom rješenju, jer bi sam kontingent stranih trupa stvorio „činjenice na terenu“. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije dodatno je ocijenilo da su planovi nekih evropskih zemalja da šalju „mirovnjake“ provokativan potez, koji samo održava „nezdrave iluzije“ kod vlasti u Kijevu.