Tramp zvao Orbana nakon sastanka u Bijeloj kući: Postavio mu neugodno pitanje

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak, nakon sastanka u Bijeloj kući, telefonski je razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i pitao ga zašto blokira pregovore o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji.

Ovaj razgovor uslijedio je odmah nakon što je Tramp imao sastanak s grupom evropskih lidera koji su došli u Bijelu kuću kako bi raspravljali o mogućim rješenjima za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. Prema izvorima Bloomberga, u jednom trenutku evropski lideri su zamolili američkog predsjednika da upotrijebi svoj utjecaj na Orbana i pokuša ga uvjeriti da povuče svoje protivljenje ulasku Ukrajine u EU.

Sam poziv Orbanovu dogodio se nakon dodatnog, neplaniranog sastanka evropskih lidera u Ovalnom uredu, a izvori su naveli da je tokom razgovora Orban pokazao interes i za mogućnost da posreduje u organiziranju pregovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Iako o detaljima razgovora s Trampom Orban nije javno govorio, već narednog dana, 19. augusta, jasno je istupio protiv povezivanja članstva Ukrajine u Evropskoj uniji s pitanjem njenih sigurnosnih garancija.