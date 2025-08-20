Stravičan zločin: Šest odrubljenih glava pronađeno na cesti

Šest odrubljenih glava pronađeno je na putu u centralnom Meksiku, u području koje se inače ne povezuje s kartelskim nasiljem. Stravičan prizor otkrile su lokalne vlasti rano u utorak ujutro na ruti koja povezuje uglavnom mirne države Puebla i Tlaxcala.

Policija zasad nije iznijela motiv zločina niti ukazala na to koja kriminalna grupa bi mogla stajati iza ubistava. Ipak, lokalni mediji navode da je na mjestu zločina ostavljena deka s porukom upozorenja upućenom suparničkim bandama, a potpisana je imenom „La Barredora“, što znači „čistač“. To je naziv manje poznate kriminalne grupe koja djeluje u zapadnoj državi Guerrero, ali nije jasno imaju li oni veze s ovim napadom niti zašto bi se pojavili u ovoj regiji.

Tužiteljstvo Tlaxcale saopćilo je da glave pripadaju muškarcima te da je otvorena istraga o ubistvima, prenosi agencija AFP. Pored problema trgovine drogom, ovo područje suočava se i s krijumčarenjem goriva, poznatim kao „huachicolea“, ilegalnom aktivnošću koja generira milijarde dolara godišnje. Ipak, savezne vlasti zasad se nisu oglasile o ovom zločinu.

Ubistva su se dogodila u trenutku dok administracija predsjednice Claudije Sheinbaum vodi veliku kampanju protiv trgovine fentanilom. Inače, Puebla i Tlaxcala se ne smatraju žarištima ekstremnog nasilja kakvo je prisutno u drugim dijelovima zemlje.

Podsjećanja radi, u junu je u Sinaloi, državi poznatoj po brutalnom nasilju kartela, pronađeno tijelo 20 osoba, među kojima su četiri bila obezglavljena. U maju je sedam mladića ubijeno u pucnjavi tokom crkvene proslave u državi Guanajuato. Općenito, nasilje među kartelima u Meksiku posljednjih godina bilježi nagli rast. Od 2006. godine, kada je vlada prvi put počela koristiti vojsku u borbi protiv bandi, zabilježene su stotine hiljada ubistava i deseci hiljada nestanaka.