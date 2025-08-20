Ovo je zastupnik koji se ubio u zgradi parlamenta

Tijelo Emelija Peltonena, tridesetogodišnjeg finskog poslanika iz Socijaldemokratske partije, pronađeno je jučer tokom prijepodneva u zgradi parlamenta, a prema navodima medija riječ je o samoubistvu.

Finski parlament je potvrdio da je Peltonen preminuo jučer ujutro, dok je list Iltalehti prenio da se radi o samoubistvu. Šef obezbjeđenja parlamenta, Aro Toivonen, nije želio da porekne tu informaciju u izjavi za finski javni servis Ile.

Na vijest o njegovoj smrti reagovala je šefica poslaničke grupe socijaldemokrata Titi Tupurainen, koja je kazala da je ovo izuzetno šokantno za sve njihove kolege.