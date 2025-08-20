Ovo je zastupnik koji se ubio u zgradi parlamenta

Tijelo Emelija Peltonena, tridesetogodišnjeg finskog poslanika iz Socijaldemokratske partije, pronađeno je jučer tokom prijepodneva u zgradi parlamenta, a prema navodima medija riječ je o samoubistvu.
Finski parlament je potvrdio da je Peltonen preminuo jučer ujutro, dok je list Iltalehti prenio da se radi o samoubistvu. Šef obezbjeđenja parlamenta, Aro Toivonen, nije želio da porekne tu informaciju u izjavi za finski javni servis Ile.
Na vijest o njegovoj smrti reagovala je šefica poslaničke grupe socijaldemokrata Titi Tupurainen, koja je kazala da je ovo izuzetno šokantno za sve njihove kolege.
– Bio je veoma voljen član naše zajednice i svima će nam nedostajati. Njegov mladi život završen je prerano. U ovim trenucima dijelimo bol s njegovom porodicom i želimo im snagu da prebrode ovu veliku tugu – poručila je ona.
Peltonen je još u junu na društvenim mrežama objavio da ima zdravstvenih problema i da boluje od bolesti bubrega. Zbog toga je bio odsutan s poslaničkog rada tokom posljednjih sedmica proljetnog zasjedanja, a i tokom ljeta je bio na bolovanju.
Iz finske policije su potvrdili da je pokrenuta istraga o uzroku smrti, ali da na osnovu prvih informacija nema naznaka da se radi o krivičnom djelu.