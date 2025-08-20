Tramp pohvalio Netanjahua: On je ratni heroj i dobar čovjek

Predsjednik Donald Tramp u utorak je u razgovoru s konzervativnim radijskim voditeljem Markom Levinom iznenadio tvrdnjom da je i sam ratni heroj. Tokom emisije Mark Levin Show, u kojoj se govorilo o saradnji s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuuom na oslobađanju talaca koje Hamas još uvijek drži u Pojasu Gaze, Tramp je izjavio da Netanjahua smatra „dobrim čovjekom“ i dodao da se „on tamo bori“.

Nastavio je rekavši da, iako postoje oni koji žele da Netanjahu bude procesuiran za ratne zločine, on ga vidi kao ratnog heroja.

– On je ratni heroj jer smo radili zajedno. On je ratni heroj. Pretpostavljam da sam i ja. Nikoga nije briga. Ali i ja jesam. Mislim, ja sam poslao te avione – kazao je Tramp.

Svojom izjavom pokušao je staviti sebe u isti kontekst s Netanjahuom, iako Tramp nikada nije bio raspoređen u rat niti se borio u nekom sukobu. Kada je pomenuo da je „poslao te avione“, mislio je na vazdušne napade koje je krajem juna naredio protiv tri ključna iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma.

Netanjahu je, s druge strane, suočen s ozbiljnim optužbama – protiv njega je Međunarodni krivični sud izdao nalog zbog ratnih zločina u Pojasu Gaze, dok se pred Međunarodnim sudom pravde vodi postupak protiv Izraela zbog optužbi za genocid u Gazi.