Poljska: Pao misteriozni objekat, sumnja se na ruski dron

U mjestu Osini u regiji Lubelsizna u Poljskoj sinoć je pao neidentifikovan objekat.
Pao je u polje kukuruza, a policija je pronašla metalne i plastične ostatke.
Neslužbene informacije do kojih je došao list Rzeczpospolita, govore da je riječ o dronu tipa Shahed, koje Rusija koristi u ratu sa Ukrajinom.
Dojavu je zaprimila policija u 2:22 sati.
- Pronašli smo u polju kukuruza mjesto na kojem je moglo doći do eksplozije zasad nepoznatog objekta. Našli smo nagorjele dijelove različitih veličina, razbacane u krugu od nekoliko desetaka metara, izjavio je za TVN24 glasnogovornik policije iz Lukova (Lukowa), Marcin Jozvik (Marcin Józwik).
Snažna eksplozija
Eksplozija je bila snažna, ali srećom niko nije povrijeđen. Policija je označila teren i prikuplja razbacane elemente.
- Teren je spaljen, ali nema kratera od udara - rekao je Jozvik.
Radari nisu zabilježili narušavanje poljskog zračnog prostora.
- Informacija o pronađenom objektu, koji prema prvim procjenama može biti dio starog motora s propelerom, proslijeđena je Centru zračnih operacija. Na terenu su sve odgovarajuće službe, uključujući vojnu policiju, koja provodi detaljnu analizu. Aktivirani su i zračni te kopneni timovi za potragu i spašavanje, stoji u saopštenju operativnog zapovjedništva.
Nema povrijeđenih
Guverner Hrzisastof Komorski (Krzysztof Komorski) potvrdio je da nema povrijeđenih ali da su tri zgrade oštećene.
- Nema nikakve prijetnje, svi se mogu osjećati sigurno. Provjereno je i izmjereno zračenje. Na mjestu događaja istragu vode nadležne službe. Stanovnicima ćemo osigurati svu potrebnu psihološku pomoć - rekao je Komorski.
Prema neslužbenim informacijama, nepoznati objekat bi mogao biti dron Shahed 131 ili 136.
Podsjećamo od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine nekoliko puta je došlo do povreda poljskog zračnog prostora.