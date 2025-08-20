Poljska: Pao misteriozni objekat, sumnja se na ruski dron

U mjestu Osini u regiji Lubelsizna u Poljskoj sinoć je pao neidentifikovan objekat.

Pao je u polje kukuruza, a policija je pronašla metalne i plastične ostatke.

Neslužbene informacije do kojih je došao list Rzeczpospolita, govore da je riječ o dronu tipa Shahed, koje Rusija koristi u ratu sa Ukrajinom.

Dojavu je zaprimila policija u 2:22 sati.

- Pronašli smo u polju kukuruza mjesto na kojem je moglo doći do eksplozije zasad nepoznatog objekta. Našli smo nagorjele dijelove različitih veličina, razbacane u krugu od nekoliko desetaka metara, izjavio je za TVN24 glasnogovornik policije iz Lukova (Lukowa), Marcin Jozvik (Marcin Józwik).

Snažna eksplozija

Eksplozija je bila snažna, ali srećom niko nije povrijeđen. Policija je označila teren i prikuplja razbacane elemente.

- Teren je spaljen, ali nema kratera od udara - rekao je Jozvik.