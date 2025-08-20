Iran tvrdi da je spreman na svaki novi izraelski napad

Iran je saopštio u srijedu da je spreman za svaki novi izraelski napad, objavljujući da je razvio projektile s većim mogućnostima od onih korištenih tokom njihovog nedavnog 12-dnevnog rata.

- Projektili korišteni u 12-dnevnom ratu proizvedeni su prije nekoliko godina - navodi državna novinska agencija IRNA riječi ministra odbrane Aziza Nasirzadeha.

- Danas smo proizveli i posjedujemo projektile s daleko većim mogućnostima od prethodnih projektila, i ako se cionistički neprijatelj ponovo upusti u avanturu, nesumnjivo ćemo ih upotrebiti - kazao je.

Bespilotni napadi

Sredinom juna Izrael je pokrenuo kampanju bombardiranja Irana, izazivajući rat u kome je Iran odgovorio raketnim i bespilotnim napadima. U izraelskoj ofanzivi ubijeni su visoki vojni zapovjednici, nuklearni naučnici i stotine ostalih, pogađajući i vojne lokacije i stambena područja. Sjedinjene Države nakratko su se pridružile ratu napadima na iranska nuklearna postrojenja.

Prekid vatre između Irana i Izraela na snazi je od 24. juna. Iranski zvaničnici od tada su upozoravali da bi novi krug sukoba mogao izbiti u svakom trenutku, naglašavajući da Teheran ne traži rat, ali ostaje spreman za bilo kakav sukob. U ponedjeljak je prvi potpredsjednik Mohammad Reza Aref rekao da Iran treba biti "spreman u svakom trenutku za sukob".

- Nismo čak ni u prekidu vatre, mi smo u prekidu neprijateljstava - dodao je.

Prijetnja regionalnoj sigurnosti

Iranski mediji javili su da će vojska u četvrtak započeti dvodnevnu vojnu vježbu, u kojoj će biti prikazan širok raspon krstarećih raketa kratkog i srednjeg dometa.

Zapadne vlade više su puta izrazile zabrinutost zbog iranskog raketnog programa, nazivajući ga prijetnjom regionalnoj sigurnosti. U julu je Francuska pozvala na "sveobuhvatni sporazum" s Teheranom koji pokriva ne samo njegov nuklearni program, nego i njegov raketni program i njegove regionalne ambicije. Iran insistira da njegovi vojni kapaciteti nisu predmet pregovora, prenosi AFP.