U požarima u Portugalu poginule tri osobe, velike materijalne štete

Muškarac je poginuo pomažući u gašenju požara koji haraju Portugalom, saopštila je u srijedu služba civilne zaštite, čime je broj poginulih u požarima porastao na tri.

Muškarac, koji je radio za firmu angažiranu da pomogne sjevernoj općini Mirandela u borbi protiv požara, poginuo je u nesreći u kojoj je korištena građevinska oprema za obuzdavanje plamena, saopćio je za AFP zapovjednik Paulo Santos iz Nacionalne uprave civilne zaštite (ANEPC).

Žrtva je u početku navedena kao 75-godišnjak, ali su lokalni gradski zvaničnici kazali za AFP da ima 65 godina.

Raspoređena dva kanadera

Oko 15 osoba je također povrijeđeno – od kojih jedna kritično - dok su u utorak gasili požare u blizini centralnog grada Sabugala, gdje su raspoređena dva kanadera koje je Švedska poslala putem agencije EU za civilnu zaštitu.

Posade su se u srijedu ujutro još borile s četiri velika požara, od kojih je najsloženiji bjesnio na sjeveru i u središtu zemlje.

Raspoređeno je više od 2.600 vatrogasaca, uz podršku oko 20 aviona.

U susjednoj Španiji, šumski požari su ove godine usmrtili četiri osobe i spalili rekordnu površinu zemlje - oko 373 000 hektara, što je ekvivalent skoro pola miliona nogometnih igrališta.

Klimatske promjene

Požare su podstaknuli toplotni valovi i suša za koje se krive klimatske promjene.

Od početka godine, više od 261.000 hektara u Portugalu uništeno je u požarima, podaci su Evropskog informacijskom sistema za šumske požare, u usporedbi sa 143.000 hektara u 2024. godini.

U 2017. godini, Portugal je zabilježio posebno razornu sezonu požara, s 563.000 hektara spaljenih površina i 119 poginulih ljudi.