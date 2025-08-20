Aragči: Iran i SAD nisu dostigli fazu "zrelosti pregovora"

Iran i Sjedinjene Države nisu dostigli fazu u kojoj se mogu održati "efektivni“ nuklearni pregovori, izjavio je u srijedu šef iranske diplomatije.

- Pregovori sa SAD-om moraju se održati u svoje vrijeme. Svaki pregovori imaju određeni period koji se naziva “zrelost pregovora” i moraju dostići tu zrelost kako bi se održali - kazao je ministar vanjskih poslova Abas Aragči.

- Po mom mišljenju, još nismo dostigli tačku zrelosti u kojoj se mogu održati učinkoviti pregovori sa SAD-om - dodao je iranski ministar, prenosi Reuters.