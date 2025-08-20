Ilon Mask odustao od planova za novu političku stranku i održava veze s američkim potpredsjednikom Vensom

Tehnološki milijarder Ilon Mask (Elon Musk) tiho odustaje od svog javnog obećanja da će osnovati novu političku stranku, izvijestio je “The Wall Street Journal“, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem.

Promjena fokusa

Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, koji ima veliko političko prisustvo od prošle godine, uglavnom donirajući novac američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) i sarađujući s njim, najavio je u julu da će osnovati “Američku stranku“ kako bi se suprotstavio američkim demokratama i republikancima, glavnim političkim strankama u zemlji, ali izvori sada kažu da Mask želi izbjeći “otuđenje moćnih republikanaca“ i da daje prioritet svojim kompanijama nad političkim organiziranjem.

Maskove kompanije su trpile dok se on koncentrirao na politiku, a od njega se tražilo da napusti Vašington i posveti se svojim poslovima.

Veze s Vensom

Istovremeno, Mask nastoji održati veze s potpredsjednikom Džej Di Vensom (J.D. Vanceom), figurom u usponu u Trampovom pokretu MAGA ili "Učinimo Ameriku ponovo velikom". Mask je privatno priznao da bi nastavak rada s novom strankom mogao naštetiti tom odnosu.

Prema “Journalu“, milijarder je čak razmatrao usmjeravanje finansijske podrške Vensu ako se kandiduje za predsjednika 2028. godine, nakon što je potrošio skoro 300 miliona dolara podržavajući Trampa i republikance 2024. godine.

Prema američkom Ustavu, Trampu je zabranjeno da služi treći mandat, ali je otvoreno razmišljao o pronalaženju načina da omogući treći mandat.

Vens je nedavno rekao konzervativnoj stranici Gateway Pundit da bi odvajanje od Trampa bila greška.

Desetine mjesta u američkom Senatu i Predstavničkom domu bit će na raspolaganju na jesenjim međuizborima 2026. godine, što se smatra testom predsjednikove popularnosti.

Decenijama je američka politička historija bila ispunjena nadama novonastalih trećih stranaka i nezavisnih kandidata koji su željeli uzdrmati dvopartijski sistem, ali nisu uspjeli.