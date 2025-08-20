Makron upozorio da bi planirana izraelska ofanziva na Gazu dovela do "prave katastrofe"

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) u srijedu je upozorio da bi planirana izraelska vojna ofanziva na Gazu dovela do "prave katastrofe" i za Izraelce i za Palestince i da riskira uvlačenje cijele regije u "permanentni rat".

Makron je rekao da je razgovarao s jordanskim kraljem Abdulahom II i egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem, naglašavajući da trojica lidera dijele uvjerenje da samo politički i humanitarni put može okončati sukob.

- Vjerujemo da samo sljedeći proces može okončati ovaj rat: uspostavljanje trajnog prekida vatre u Gazi, oslobađanje svih talaca, masovna dostava humanitarne pomoći narodu Gaze i razoružanje Hamasa, uz jačanje Palestinske uprave u Gazi - rekao je Makron na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Pozvao je na raspoređivanje međunarodne stabilizacijske misije za Gazu i pozvao na rad na političkom rješenju koje će odgovoriti na težnje i Palestinaca i Izraelaca.

Makron je također ponovio da će Francuska, zajedno sa Saudijskom Arabijom, kopredsjedavati konferencijom o rješenju o dvije države u septembru u Njujorku.

- Ovo je jedini kredibilan put za porodice talaca, za Izraelce i za Palestince - podvukao je, dodavši: "Ne, ratu, da, miru i sigurnosti za sve."