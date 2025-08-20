Velika Britanija: Spremni smo braniti ukrajinsko nebo i luke

Velika Britanija spremna je poslati svoje vojnike u Ukrajinu radi zaštite zračnog prostora i morskih luka, ali ne i na sami front protiv Rusije, izjavit će načelnik britanske vojske Toni Radakin tokom sastanaka u Pentagonu, prenosi Guardian.

Britanci nude obuku i logističku podršku

Radakin, načelnik Generalštaba, danas učestvuje na razgovorima u Vašingtonu gdje će se finalizirati obaveze koje je 30 zemalja spremno preuzeti za sigurnost Ukrajine nakon rata. Prema britanskim zvaničnicima, London je spreman poslati trupe za obuku i logistiku, ali ne i raspoređivati ih uz samu rusku granicu.

Ranije se govorilo o mogućem angažmanu i do 30.000 vojnika, ali je ta ideja odbačena zbog protivljenja pojedinih evropskih država.

- Ništa se u Vašingtonu ne dešava bez odobrenja predsjednika, a Trampova podrška sigurnosnim garancijama u ponedjeljak je pokrenula cijeli proces - izjavio je jedan britanski zvaničnik.

Tramp: Nema američkih vojnika u Ukrajini

Predsjednik SAD-a Donald Tramp poručio je da američke trupe neće biti raspoređene u Ukrajini.

- Imate moje jamstvo za to. I ja sam predsjednik - rekao je za Fox News.

Njegov specijalni izaslanik za Ukrajinu Stiv Vitkof ranije je nagovijestio da bi američke garancije mogle podsjećati na član 5 NATO-a, prema kojem se napad na jednog saveznika tretira kao napad na sve.

Evropa traži sigurnosne garancije

Britanski ministar odbrane Džon Hili već je prošle sedmice izjavio da je London spreman pomoći Ukrajini u “osiguravanju sigurnog neba i mora te jačanju ukrajinskih snaga”.

Britanski zvaničnici tvrde da je riječ o ozbiljnim pripremama, a ne samo političkom pritisku na Rusiju.

- Ne okupljate 30 načelnika generalštabova u Pentagonu ako niste ozbiljni - istakao je jedan od njih.

Zelenski očekuje dogovor uskoro

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da očekuje finaliziranje sigurnosnih garancija u narednih “sedmicu do deset dana”.

Prema britanskim zvaničnicima, britanske trupe mogle bi biti raspoređene u Ukrajini s ciljem pružanja logističke podrške i zaštite neba i luka, ali ne i u direktnim borbenim operacijama protiv ruskih snaga.