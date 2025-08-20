Rusija pozvala na hitni nastavak direktnih pregovora između Izraela i Palestine

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pozvao je u srijedu na hitno obnavljanje direktnog dijaloga između Izraela i Palestine kako bi se riješila kriza u Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

Na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka s jordanskim ministrom vanjskih poslova Ajmanom Al Safadijem, Lavrov je naglasio da olakšavanje pregovora mora postati glavni prioritet za svaku zemlju koja je istinski posvećena rješavanju sukoba.

- Ono što Jordan, Rusija i druge nacije iskreno zainteresirane za postizanje trajnog mira trebaju učiniti jeste da se zalažu za hitan povratak direktnim razgovorima - naglasio je.

Istakao je da uspostavljanje palestinske države ostaje ključno za ove razgovore, upozoravajući da će, ako se ne stvori palestinska država, rizik od daljnjih nemira u regiji i dalje postojati.

- Nasilni protesti, uključujući oružani otpor, neće jednostavno nestati. Moramo to otvoreno priznati - napomenuo je.

Ranije je palestinska grupa Hamas putem posrednika saopštila svoje odobrenje u vezi s predloženim planom prekida vatre za palestinsku teritoriju. Kako su izvijestili egipatski mediji, Hamas je prihvatio oslobađanje polovine izraelskih zarobljenika tokom 60-dnevnog perioda primirja u zamjenu za oslobađanje određenih palestinskih pritvorenika.

Pored toga, sporazum podrazumijeva povlačenje izraelskih snaga prema pograničnim područjima oko Gaze kako bi se olakšao nesmetan pristup humanitarnim naporima. Nakon implementacije ovog sporazuma o prekidu vatre, obje strane bi započele razgovore s ciljem postizanja trajnog primirja i šireg mirovnog sporazuma.