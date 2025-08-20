CNN: Putin neće sjesti za pregovarački sto sa Zelenskim

Uprkos signalima iz Vašingtona o mogućem sastanku Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, Kremlj to zasad odbacuje. Prema pisanju CNN-a, ruski predsjednik nije spreman, a možda nikada neće ni biti spreman, na susret sa Zelenskim.

Moskva spušta nivo pregovora

Nakon što je Bijela kuća poručila da je dogovorena ideja bilateralnog sastanka, Kremlj je odmah umanjio očekivanja. Putinov savjetnik Jurij Ušakov izjavio je da se "razgovaralo o podizanju nivoa predstavnika Rusije i Ukrajine", ali bez spominjanja samih lidera.

Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za državnu televiziju dodao je da Moskva "ne odbija nijedan oblik rada", no naglasio je da se susreti najviših zvaničnika moraju pripremati "s najvećom pažnjom". Drugim riječima – sastanak Putin–Zelenski se uskoro neće desiti.

Ukrajina za Putina nije država

Putin je rat započeo priznavanjem samoproglašenih “republika” u Donjecku i Lugansku. Od tada ne priznaje Ukrajinu kao nezavisnu državu, već tvrdi da je riječ o dijelu ruske istorije i kulture.

Analitičarka Orisia Lutsevič iz instituta Chatham House navodi da bi susret sa Zelenskim za Putina predstavljao određeni poraz:

- Morao bi sjesti s predsjednikom kojeg smatra šalom iz zemlje koja za njega ne postoji.

Kremlj sistematski dovodi u pitanje legitimitet ukrajinskog predsjednika, a službeni narativ Zelenskog označava samo kao "kijevski režim".

Putin računa na Trampa

Tatjana Stanovaja, analitičarka iz Carnegie Russia Eurasia Centra, smatra da Putin vidi američkog predsjednika Donalda Trampa kao ključnog posrednika. Prema njenim riječima, Rusija očekuje da će Vašington izvršiti pritisak na Kijev da popusti po pitanju teritorija koje još uvijek kontroliše.

Zelenski je do sada jasno odbio takve zahtjeve. Stanovaja dodaje da Putin ne želi rizikovati "zasjedu" u kojoj bi mu svi prijedlozi bili odbačeni. Umjesto toga, Rusija bi mogla predložiti nove pregovore u Istanbulu, ali uz viši nivo delegacije.

Trampova obećanja i ruska sila

Tramp je u ponedjeljak na mreži Truth Social napisao da je "pokrenuo pripreme za sastanak Putina i Zelenskog". Međutim, već narednog jutra priznao je da ništa nije dogovoreno: "Ja sam to nekako postavio, ali oni su ti koji odlučuju."

Putin, s druge strane, nema razloga da žuri. Dobio je samit s Trampom na Aljasci, američki predsjednik odustao je od zahtjeva za prekid vatre prije pregovora, a prijetnje sankcijama su nestale. U međuvremenu, Rusija je intenzivirala napade – samo u ponedjeljak lansirala je 270 dronova i 10 raketa na ukrajinske gradove.

Kako zaključuje CNN, jedina nepoznanica sada je – koga će Tramp okriviti ako ovaj pokušaj pregovora propadne.