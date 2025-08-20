SAD sankcionisao sudije i zamjenike tužioca ICC-a zbog naloga za hapšenje Netanjahua i istrage u Afganistanu

SAD je danas sankcionisao četiri zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda (ICC), uključujući sudiju koji je odobrio naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta).

Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija dodao je Nikolasa Jana Džuiloua (Nicolasa Yanna Guilloua), Nazata Šemema Kana (Nazhata Shameema Khana), Mame Mandiaje Niang (Mandiaye) i Kimberli Prost (Kimberly) na listu posebno određenih državljana.

State Department je saopćio da je Džuilou sankcionisan zbog odobravanja naloga za hapšenje Netanjahua i Galanta, dok se Prost suočava sa sankcijama zbog odobravanja istraga o američkom osoblju u Afganistanu.

Zamjenici tužioca Kan i Niang sankcionisani su zbog nastavka podrške nelegitimnim akcijama ICC-a protiv Izraela, uključujući podržavanje naloga usmjerenih protiv izraelskog rukovodstva.

State Department je saopćio da su sankcije uvedene prema Izvršnoj naredbi 14203, koja je usmjerena na zlonamjerne napore ICC-a i ima cilj nametanje posljedica onima koji su uključeni u "prekršaje protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela".

Sva imovina i interesi sankcioniranih pojedinaca u SAD ili pod kontrolom američkih osoba sada su blokirani. Sankcionisani su i subjekti u čijem vlasništvu blokirane osobe imaju 50 posto ili više udjela.