Kriza u mornarici SAD: Umjesto prikaza tehnološke moći testiranja su otkrila ozbiljne probleme

Američka mornarica već godinama ulaže ogromna sredstva u razvoj autonomnih pomorskih dronova, zamišljenih kao ključni adut u eventualnom sukobu s Kinom u Tajvanskom tjesnacu. No, umjesto prikaza tehnološke moći, nedavna testiranja na obali Kalifornije otkrila su ozbiljne probleme.

Tokom probnog ispitivanja prošlog mjeseca, jedno od bespilotnih plovila otkazalo je zbog softverskog kvara, nakon čega se drugo dron-plovilo sudarilo s njim i završilo u moru. Reuters navodi da je čitav incident snimljen. Nekoliko sedmica ranije, tokom drugog testiranja, plovilo kompanije BlackSea iznenada je ubrzalo i prevrnulo brod koji je vuklo, a kapetan je pao u more i spašen je bez povreda.

U projekte su uključene kompanije Saronic i BlackSea Technologies, dok se Pentagon suočava s problemima i na organizacijskom nivou, privremeno je zaustavljen ugovor s firmom L3Harris, a komandant PEO USC jedinice, kontraadmiral Kevin Smit (Kevin Smith), smijenjen je zbog "gubitka povjerenja u rukovođenje“.

Iako je predsjednik Donald Tramp (Trump) u svoj “Big Beautiful Bill” uključio gotovo pet milijardi dolara za autonomne sisteme, dio vojnog i odbrambenog establišmenta sumnja u isplativost i spremnost tehnologije.

Analitičar T.X. Hammes, u izjavi za Reuters, upozorava da mornarica pokušava prebrzo promijeniti tradicionalni sistem: -

- Odjednom traže da se kreće brzo, a to nije nešto na što je američka mornarica navikla.