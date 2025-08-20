Većina Amerikanaca podržava priznavanje palestinske državnosti u UN-u

Anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da 58 posto odraslih Amerikanaca vjeruje da bi svaka zemlja u UN-u trebala priznati Palestinu, dok se 33 posto ispitanika nije složilo s tim, a preostalih 9 posto nije odgovorilo na pitanje.

Gotovo 6 od 10 Amerikanaca smatra da bi svaka zemlja u Ujedinjenim narodima trebala priznati Palestinu kao državu, pokazalo je novo istraživanje.

Anketa Reutersa/Ipsosa također je pokazala da 59 posto Amerikanaca smatra da je izraelski vojni odgovor u Gazi pretjeran. Broj onih koji se ne slažu s ovom izjavom iznosio je 33 posto. Rezultati su slični anketi provedenoj u februaru 2024, kada je 53 posto ispitanika smatralo da je izraelski odgovor pretjeran, dok se 42 posto nije složilo.

Šestodnevna anketa, koja je završena u ponedjeljak, provedena je nekoliko sedmica nakon što su tri zemlje, Kanada, Velika Britanija i Francuska, objavile namjeru da u narednim mjesecima priznaju Državu Palestinu.

Državu Palestinu kao suverenu zemlju priznaje 147 država, što predstavlja 75 posto od 193 članice UN-a.

Nekoliko zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku, Italiju i Nizozemsku u Evropi te SAD, Kanadu i Meksiko u Sjevernoj Americi, još uvijek nisu priznali Državu Palestinu.

Japan, Južna Koreja i Singapur spadaju među azijske zemlje koje nisu priznale Palestinu, a Izrael je jedina zemlja na Bliskom istoku koja nije priznala Palestinu.

Veća većina ispitanika u anketi Reuters/Ipsos (65 posto) izjavila je da SAD treba poduzeti mjere u Gazi kako bi pomogla ljudima koji se suočavaju s glađu, dok se 28 posto ispitanika nije složilo.