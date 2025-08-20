Netanjahu skratio rokove za zauzimanje Gaze

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu oglasio se i poručio da je naredio vojsci da skrati rokove za zauzimanje uporišta Hamasa, prvenstveno u gradu Gazi.

Prema pisanju izraelskih medija, planovi izraelske vojske (IDF) u vezi sa zauzimanjem grada Gaze trebali bi biti predstavljeni Netanjahuu sutra.

- Premijer izražava duboku zahvalnost rezervnim borcima koji su mobilizirani i njihovim porodicama, kao i svim vojnicima IDF-a - saopćeno je iz Ureda premijera Izraela.

Nešto ranije oglasio se i IDF, navodeći da je Hamas "izubijana i ranjena gerilska organizacija".

- Produbit ćemo udarce Hamasu u Gazi, uporištu terora... Produbit ćemo udarce terorističkoj infrastrukturi iznad i ispod zemlje i prekinuti ovisnost stanovništva o Hamasu. Trupe izraelske vojske već preuzimaju kontrolu nad predgrađem grada Gaze - zaključili su iz IDF-a.